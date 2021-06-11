27% госбюджета потратили на соцподдержку казахстанцев в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Затраты на социальное обеспечение граждан в 2021 году выросли до 3,8 трлн тенге и составили 27% от расходов республиканского бюджета. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В начале своего выступления глава Минтруда РК сообщил, что в 2020 году в полном объеме были выполнены все социальные обязательства государства. Своевременно выплачены пенсии, пособия, оказаны меры социальной поддержки гражданам.

«В прошлом году затраты на социальное обеспечение составили 3,4 трлн тенге, это более 24% от расходов республиканского бюджета. Для поддержки работающих граждан в период наступления социальных рисков из системы обязательного социального страхования произведены выплаты в размере более 250 млрд тенге. В текущем году затраты бюджета на социальное обеспечение выросли до 3,8 трлн тенге и составили более 27% от расходов республиканского бюджета», – проинформировал Серик Шапкенов.

Он также отметил, что во исполнение поручения Главы государства в 2020 году для поддержки граждан размеры пенсионных выплат и государственных пособий повышались дважды.

«Рост солидарной пенсии составил 12%, а базовой пенсии и государственных пособий – 10%. С 1 января 2021 года вновь проиндексированы пенсии и пособия. В результате солидарная пенсия увеличилась на 7%, базовая пенсия и государственные пособия – на 5%», – сказал министр.

Также по поручению Главы государства проведена работа по предоставлению гражданам возможности целевого использования части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату лечения или передачу в управление частным компаниям.

Правом изъятия части пенсионных накоплений могут воспользоваться порядка 1 млн вкладчиков ЕНПФ. По состоянию на 4 июня 2021 года одобрено 313,6 тыс. заявлений на единовременные пенсионные выплаты на сумму 1,4 трлн тенге.

«В 2020 году системой обязательного социального страхования охвачены 6,3 млн работающих граждан. С 1 января 2020 года в системе социального страхования усилена взаимосвязь между трудовым стажем и размерами социальных выплат. В результате при наступлении социальных рисков размеры соцвыплат в среднем повышены на 50%. В том числе рост выплат на случаи утраты трудоспособности составил 69%, потери кормильца – 41% и потери работы – 44%», – добавил Серик Шапкенов.