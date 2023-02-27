27 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1947) родился– председатель правления АО «Национальный научный медицинский центр», президент Ассоциации пульмонологов Центральной Азии, исполнительный директор Евро-Азиатского респираторного общества, действительный член Европейской академии естественных наук, член Президиума Комитета всемирной организации здравоохранения.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный медицинский институт, лечебное дело.

Трудовая деятельность: врач-легочный хирург Республиканского санатория «Боровое» (1970-1971); врач-хирург Алматинского областного туберкулезного диспансера (1971); врач-хирург областной туберкулезной больницы г. Талгара (1973-1975); ординатор клинической ординатуры по специальности «Хирургия» Центрального научно-исследовательского института туберкулёза Министерства здравоохранения СССР (1975-1977); врач-хирург областной туберкулезной больницы г. Талгара (1977-1978); заместитель главного врача по лечебной части стационара Алматинской городской больницы скорой медицинской помощи (1978-1983); главный врач санатория «Алатау» 4-го главного управления при Министерстве здравоохранения Казахской ССР (1983-1988); директор Алматинского регионального консультативно-диагностического центра (1988-1993); генеральный директор внешнеэкономической ассоциации «Алматымедпром» (1993-1994); вице-президент по медицинским вопросам государственной аэрокосмической компании «Космос» (1994-1997); заместитель генерального директора Центра по оплате медицинских услуг Министерства здравоохранения, образования и спорта (Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Республики Казахстан) (1997-1999); директор строящегося предприятия «Больничный комплекс на 240 коек в г. Астана» (1999-2000); генеральный директор Республиканского государственного предприятия «Национальный научный медицинский центр» (2000-2010); инициатор создания и президент казахстанского филиала международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», вице-президент Общества Красного Полумесяца РК (с 2012 года); почетный консул Литовской Республики в г. Астане (с 2013 года).

На занимаемой должности – с августа 2010 года.

Награжден орденами «Парасат» (2007), «Барыс» III ст., международными орденами «За честь, доблесть, созидание, милосердие», «Н.И. Пирогова», «Гиппократ», «Сократ», престижным британским орденом Королевы Виктории, медалью Роберта Коха (Германия); юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

назад (1962) родилась– председатель Совета ассоциации финансистов Казахстана.

Родилась в Ростовской области (РФ). Окончила Алматинский институт народного хозяйства, экономист (1983).

Трудовая деятельность: старший инженер КСМК-1 треста Алматысельстрой № 7 (1983-1984); экономист научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Госплане Казахской ССР (1984-1989); старший экономист Министерства социального обеспечения Казахской ССР (1989-1991); экономист кинохозяйственного объединения «Елим-Ай» (1991-1992); ведущий, главный экономист, начальник отдела, заместитель начальника департамента по социальной сфере, заместитель директора бюджетного департамента Министерства финансов РК (1992-1998); директор бюджетного департамента Министерства финансов РК (1998-2001); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2001-2002); директор департамента финансового надзора Национального банка РК (2002-2004); заместитель председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (2004-23.2008); председатель Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (2008-2011, в связи с упразднением агентства); заместитель председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2012-2016); управляющий директор по финансам и операциям АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (01.2016-22.11.2016); председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» (2016-2018).

На занимаемой должности - с августа 2018 года.

Награждена орденами «Құрмет», «Парасат»; медалями «10 жыл Астана», «20 жыл Астана», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»; почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Отмечена благодарностью Президента Республики Казахстан.

назад (1966) родился– судья Конституционного суда Республики Казахстан.

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Астана). Окончил Карагандинский государственный университет, юрист, старший советник юстиции (1989).

Трудовая деятельность: служба в органах прокуратуры Акмолинской области, заместитель прокурора г. Астаны (1989-1998); заместитель прокурора Северо-Казахстанской области, первый заместитель прокурора Жамбылской области (1998-2001); служба в органах финансовой полиции, заместитель начальника департамента по Западно-Казахстанской области, г. Алматы (2001-2007); работа в аппарате Совета Безопасности РК (2007-2010); заместитель прокурора Северо-Казахстанской области (2010-2012); начальник департамента юстиции г. Астаны (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (01.2021-06.2021); судья Верховного суда РК, председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК (2021-2022); министр юстиции РК (01.2022-12.2022).

На занимаемой должности – с января 2023 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Астананың 10 жылдығы», ведомственными наградами ДБЭКП, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Министерства обороны Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

назад (1968) родился– председатель Высшего судебного совета Республики Казахстан.

Родился в г. Петропавловске. Окончил среднюю музыкальную школу по классу фортепиано; юридический факультет Омского государственного университета; Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика Королева.

Трудовая деятельность: работал переводчиком английского языка в Северо-Казахстанском областном агропромышленном комитете, в системе таможенных органов, в органах налоговой и финансовой полиции, где прошел путь от инспектора налоговой милиции налоговой инспекции до начальника следственного управления департамента финансовой полиции по Северо-Казахстанской области (с 1994 года); был судьей Петропавловского городского суда, судьей специализированного финансового суда г. Алматы (2003-2006); председатель специализированного финансового суда г. Алматы (2006-2011); председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Костанайского областного суда (2012-2015); судья Верховного суда Республики Казахстан (2015-2021).

На занимаемой должности – с июня 2021 года.

Награжден медалями «Мінсіз қызмет үшін» III степени и «Мінсіз қызмет үшін» II степени, почетным знаком «Үш би», а также ведомственными наградами и юбилейными медалями.

назад (1972) родился– вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Алматинский государственный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, лечебное дело (1996); Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, государственное и местное самоуправление (2003); Южно-Казахстанскую медицинскую академию, фармация (2007); Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ», магистр здравоохранения (2018); Университет «Туран-Астана», юриспруденция (2020); докторант Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации

Трудовая деятельность: врач городской клинической больницы неотложной медицинской помощи, г. Алматы (1996-1998); врач республиканского центра медицины катастроф, г. Алматы (1998-1999); главный специалист Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан, управления образования и науки (1999-2000); главный специалист отдела лекарственной политики, развития медицинской и фармацевтической промышленности, организационно-контрольной работы Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения (2000-2001); начальник отдела фармацевтической и медицинской промышленности и информационно-аналитического сопровождения МЗ РК (2001-2002); начальник управления фармацевтической и медицинской промышленности и лекарственной политики МЗ РК (2002-2004); советник АО «Актюбрентген» (2005-2007); заместитель заведующего отделом обеспечения деятельности Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК (2007-2008); директор ГКП на ПХВ «Центр крови» управления здравоохранения г. Астаны (2008-2011); директор РГП на ПХВ «Научно-производственный центра трансфузиологии» МЗ РК (2011-2019); председатель правления ТОО «Национальный научный онкологический центр» МЗ РК (2019-2021).

На занимаемой должности – с января 2021 года.

Награжден медалями «Шапагат» (2014), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Астанаға 20 жыл» (2018); нагрудными знаками «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» (2003), «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» (2012).

назад (1983) родился– председатель правления - ректор некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет Астана».

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет им. Асфендиярова, лечебное дело (2006); Университет «Туран», экономика; Высшую школу общественного здравоохранения, магистр делового администрирования (2014); Бизнес-школу АОО «Назарбаев университет», бизнес-администрирование (2020).

Трудовая деятельность: клинический ординатор, заведующий отделом, заместитель генерального директора в Научном центре урологии им. Джарбусынова (2007-2014); заместитель директора департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (2014-2016); директор филиала University Medical Center Республиканского диагностического центра (2016-2017); руководитель управления общественного здравоохранения г. Астаны (2017-2019); вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (2019-2020); руководитель управления здравоохранения г. Алматы (06.2020-10.2020); исполняющий обязанности председателя правления РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» (02.2021-03.2021); председатель правления РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» (03.2021-11.2021).

На занимаемой должности – с ноября 2021 года.

Награжден медалями «Бірлік», «Ерен еңбегі үшiн», «Денсаулық сақтау ісінің үздігі».