27 фактов двойного гражданства выявили в Павлодарской области с начала года

В Павлодарской области с начала года выявили 27 фактов двойного гражданства и привлекли нарушителей к ответственности, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Подразделениями миграционной службы ДП области совместно с государственными органами на постоянной основе проводится работа по выявлению фактов двойного гражданства.

В Республике Казахстан не допускается двойное гражданство, то есть гражданин не может одновременно являться гражданином нашей страны и другого государства. Если гражданин Республики Казахстан приобретает гражданство другого государства, он утрачивает гражданство Республики Казахстан.

— С начала текущего года в Павлодарской области зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан в отношении 398 граждан. За различные нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 40 граждан, 7 из них выдворены за пределы Республики Казахстан, — рассказал начальник управления миграционной службы ДП Павлодарской области Александр Кузьменко.

Так, к примеру, женщина, являясь гражданкой Российской Федерации с 2015 года, не уведомила об этом органы полиции. Другая женщина, приобретшая гражданство Российской Федерации в 2026 году, пересекла государственную границу с паспортом Республики Казахстан.

— За нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве нарушительницы привлечены к административной ответственности, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в ВКО наказали свыше 30 человек за двойное гражданство.

Ранее сообщалось, что Испания начала уголовное расследование массового прорыва мигрантов в Сеуту.