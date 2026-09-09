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    27 фактов двойного гражданства выявили в Павлодарской области с начала года

    В Павлодарской области с начала года выявили 27 фактов двойного гражданства и привлекли нарушителей к ответственности, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    27 фактов двойного гражданства выявили в Павлодарской области с начала года
    Фото: Polisia.kz

    Подразделениями миграционной службы ДП области совместно с государственными органами на постоянной основе проводится работа по выявлению фактов двойного гражданства.

    В Республике Казахстан не допускается двойное гражданство, то есть гражданин не может одновременно являться гражданином нашей страны и другого государства. Если гражданин Республики Казахстан приобретает гражданство другого государства, он утрачивает гражданство Республики Казахстан.

    — С начала текущего года в Павлодарской области зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан в отношении 398 граждан. За различные нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 40 граждан, 7 из них выдворены за пределы Республики Казахстан, — рассказал начальник управления миграционной службы ДП Павлодарской области Александр Кузьменко. 

    Так, к примеру, женщина, являясь гражданкой Российской Федерации с 2015 года, не уведомила об этом органы полиции. Другая женщина, приобретшая гражданство Российской Федерации в 2026 году, пересекла государственную границу с паспортом Республики Казахстан.

    — За нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве нарушительницы привлечены к административной ответственности, — подчеркнули в ведомстве. 

    Напомним, что в ВКО наказали свыше 30 человек за двойное гражданство.

    Ранее сообщалось, что Испания начала уголовное расследование массового прорыва мигрантов в Сеуту.

    Регионы Казахстана Полиция Нарушения Административная ответственность Мигранты Павлодарская область
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор