АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 27 единиц оружия изъято в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Актюбинской области с 17 мая по 17 июня проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Қару». По итогам 15 дней из нелегального оборота всего изъято 27 единиц огнестрельного оружия, в том числе нарезного – 2, гладкоствольного – 21, травматического – 1, газового – 2 и электрического – 1, а также 22 патрона и 131 нож.

Кроме того, выявлено 160 административных правонарушений, из них за незаконное хранение оружия – 23, за нарушение правил хранения и ношения оружия – 107 и за нарушение перерегистрации оружия – 30.

