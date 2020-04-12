27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 12 апреля 1945 года, шел 1391-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.
В течение 12 апреля на территории Чехословакии северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского фронта с боями заняли город и железнодорожную станцию Скалица.
Северо-восточнее Вены войска фронта заняли на территории Австрии населенные пункты Дрезинг, Еденшпайген, Лойдесталь и железнодорожную станцию Эйбесбрунн, перерезав железную дорогу и шоссе Вена — Брно.
В Вене войска 3-го Украинского фронта вели уличные бои в городском районе, расположенном между Дунайским каналом и рекой Дунай, где заняли более 60 кварталов. Западнее и юго-западнее города Сомбатель войска фронта, продолжая наступление, заняли на территории Австрии город Гюссинг (Неметуйвар).
12 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 27 дней…
28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии
29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам
30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова
31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга
32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова
33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова
34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены
35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии
36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене
37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином
38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу
39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции
40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы
41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы
42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни
43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига
44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни
45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции
46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев
47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция
48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин
49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова
50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана
51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга
52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция
53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко
54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции
55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским
56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов
57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция
58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон
59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы
60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции
61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина
62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина
63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина
64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева
65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева
66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина
67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина
68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева
69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев
70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова
71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями
72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка
73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева
74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции
75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань