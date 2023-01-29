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27 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

29 Января 2023, 09:22
27 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 29 января лечение в Казахстане от коронавируса продолжают получать 1 669 человек (–1 524+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находятся 111 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 558 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За сутки в Казахстане 27 человек заболели коронавирусом.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент,

• на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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