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27 человек спасли из снежного плена на дорогах Республики сотрудники МЧС РК за сутки

10 Января 2023, 11:41
27 человек спасли из снежного плена на дорогах Республики сотрудники МЧС РК за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские спасатели пришли на помощь 27 гражданам, оказавшимся в снежном плену, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

«9 января 2023 года были спасены 14 человек, в том числе пять детей в Костанайской области; 11 человек в Восточно-Казахстанской области; два человека в Карагандинской области», - говорится в публикации пресс-службы МЧС РК.

Фото: t.me/qr_tjm
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