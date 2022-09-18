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27 человек погибли при опрокидывании автобуса на юге-западе Китая
18 Сентября 2022, 11:41

27 человек погибли при опрокидывании автобуса на юге-западе Китая

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – 27 человек погибли при опрокидывании автобуса в воскресенье в провинции Гуйчжоу на юге-западе Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В воскресенье утром в провинции Гуйчжоу в результате опрокидывания пассажирского автобуса на скоростной автомобильной дороге погибли 27 человек, еще 20 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В момент аварии в автобусе находилось 47 человек.

По факту ЧП начато расследование. О причинах ДТП не сообщается. На место происшествия выехали оперативные службы.


Фото из открытых источников

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