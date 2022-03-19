27 авто с поддельными VIN-кодами выявили казахстанские пограничники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пограничниками выявлено 27 авто с поддельными VIN-кодами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала 2022 года в пунктах пропуска Пограничной службой КНБ выявлено 27 транспортных средств с измененными идентификационными номерами. В 2021 году пограничниками установлено 217 автомобилей с аналогичными нарушениями. Данный транспорт передан в органы полиции по компетенции», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Во избежание правонарушений при пересечении границы граждан просят быть более бдительными, приобретая автомашины за пределами Республики Казахстан.