Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

27 авто с поддельными VIN-кодами выявили казахстанские пограничники

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Марта 2022, 09:46
27 авто с поддельными VIN-кодами выявили казахстанские пограничники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пограничниками выявлено 27 авто с поддельными VIN-кодами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала 2022 года в пунктах пропуска Пограничной службой КНБ выявлено 27 транспортных средств с измененными идентификационными номерами. В 2021 году пограничниками установлено 217 автомобилей с аналогичными нарушениями. Данный транспорт передан в органы полиции по компетенции», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Во избежание правонарушений при пересечении границы граждан просят быть более бдительными, приобретая автомашины за пределами Республики Казахстан.


Транспорт   Пограничники   КНБ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной