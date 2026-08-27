KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    27 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    календарь
    Фото: Kazinform

    Бахыт ЖАУТИКОВ, председатель правления — ректор НАО «Карагандинский индустриальный университет»

    Бахыт Жаутиков
    Фото: tttu.edu.kz

    Родился в 1963 году в г. Караганда. Окончил Карагандинский политехнический институт, специальность «Электрификация и автоматизация горных работ» (1985). Доктор технических наук, профессор.

    Трудовая деятельность: подземный электрослесарь 4-го разряда шахты «Актасская» ПО «Карагандауголь» (1985); младший научный сотрудник КарПТИ, декан факультета энергетики, связи и автоматизации Карагандинского государственного технического университета (1986-2010); проректор по учебной и научной работе Рудненского индустриального института (2010-2012); заместитель директора департамента высшего и послевузовского образования МОН РК (2012-2013); первый проректор Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова (06.2013-03.2017); ректор Карагандинского государственного индустриального университета (2017-2021); руководитель аппарата правления НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева» (2021); член правления — проректор по академическим вопросам НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева» (2021-2024); и. о. председателя правления — ректора НАО «Карагандинский индустриальный университет» (2024).

    На занимаемой должности с июня 2024 года.

    Дмитрий МАЛАХОВ, председатель Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

    Дмитрий Малахов
    Фото: Gov.kz

    Родился в 1974 году в г. Кокшетау. Окончил Алматинскую высшую школу МВД РК (1995); университет экономики и финансов им. Рыскулова (2005).

    Трудовая деятельность: заместитель руководителя департаментов регионального и центрального аппарата Министерства внутренних дел, Финансовой полиции и Национального бюро по противодействию коррупции (2004-2019); руководитель Оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (2019-2020); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (2020-2022); первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (2022-2023); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (2023-2024); председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (2024).

    На занимаемой должности с сентября 2024 года.

    Курманбек ЖУМАГАЛИ, председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино»

    ЖУМАГАЛИ Курманбек Жумагалиевич
    Фото: 31 канал

    Родился в 1985 году. Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая, журналистика (2008).

    Трудовая деятельность: редактор — ведущий программы РТРК «Казахстан» (2004-2007); продюсер дирекции информационных программ, ведущий итоговых новостей АО «Агентство „Хабар“ (2007-2013); руководитель пресс-службы, советник акима Карагандинской области (2013-2014); директор дирекции информационно-аналитических программ, ведущий ток-шоу „Сенбілік кездесу“ АО РТРК „Қазақстан“ (2014-2015); директор департамента по развитию регионов АО РТРК „Қазақстан“ (2015-2016); директор ОФ „Фонд Ассамблеи народа Казахстана“ (2016-2017); первый заместитель генерального директора АО ТК „Алматы“ (2017); заместитель руководителя управления внутренней политики Мангистауской области (05.2017-12.2017); руководитель управления внутренней политики Мангистауской области (2017-2018); директор ТОО „Қазақ радиолары“ (2018-2019); первый заместитель председателя правления АО „РТРК „Қазақстан“ (2019); генеральный директор телеканала „Астана“ (2019-2021); генеральный директор телеканала „31 канал“ (2021-2023).

    На занимаемой должности с июля 2023 года.

    Алимжан АКАЕВ, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета РК

    Алимжан Акаев
    Фото: Национальный олимпийский комитет РК

    Родился в 1985 году. Окончил Дипломатическую академию МИД России (Москва, РФ), специальность «Государственное управление во внешнеполитической деятельности»; университет Северной Айовы (США), магистр бизнес-администрирования; университет Дрейка (США), магистр государственного управления; Международный черноморский университет (Грузия).

    Трудовая деятельность: преподаватель; координатор по международным отношениям в Казахстанской федерации бокса, Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта; руководитель департамента международных отношений Национального Олимпийского комитета Казахстана; советник президента НОК Казахстана по международным вопросам (2024); вице-президент Азиатской ассоциации интеллектуальных видов спорта (AMSA) как представитель стран Центральной Азии (февраль, 2025); член Комиссии по Играм исламской солидарности при Ассоциации спорта исламской солидарности (ISSA) (апрель 2025).

    На занимаемой должности с октября 2024 года.

    Олжас СМАГУЛОВ, заместитель акима города Алматы

    Олжас Смагулов
    Фото: акимат Алматы

    Родился в 1989 году в городе Алматы. Окончил Американский Интерконтинентальный университет, США, бакалавр бизнес-администрирования (2009); Калифорнийский государственный политехнический университет в Помоне, «Магистр экономики» (2012); Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, бакалавр государственного и местного управления (2013); Лондонскую школу экономики и политических наук, магистр государственной политики и управления (2014).

    Трудовая деятельность: главный специалист организационно-инспекторского и информационно-аналитического отдела аппарата акима Атырауской области; главный специалист индустриально-инновационного отдела, и. о. заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области; заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области; главный эксперт социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан; заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области (2015); руководитель управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области (04.2017-07.2018); заместитель акима Актюбинской области (07.2018-11.2019); заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2019-2021); советник Премьер-министра РК (2021); заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (2021-2025).

    На занимаемой должности с июня 2025 года.

    Также в этот день родились:

    Наталия САЦ, режиссер, первая в мире женщина — оперный режиссер, театральный деятель, писатель, драматург, педагог

    Наталия Сац
    Фото: ТАСС

    Родилась в 1903 году в городе Иркутске. С ранних лет предпочитала воспринимать все только через музыку. Обладала тонким слухом, сильным артистическим воображением и ярким темпераментом.

    После смерти отца Наталия каждое лето проводила в Крыму на землях, принадлежащих труппе МХАТа, где работал ее отец. Летом 1914 года она вместе с Вахтанговым готовила сценарий и постановку юбилейного юмористического представления в честь юбиляра Москвина. Вернувшись в Москву, впервые всерьез задумывалась о театральной карьере. С увлечением постигала законы сцены, искусство движения и жеста, голоса и мимики, танца и пластики, самозабвенно играя в молодежной театральной студии имени Грибоедова.

    В ту же пору она мечтала создать хотя бы маленький детский театр в память об отце. Обязательно музыкальный, с оркестром из музыкальных игрушек: пищалок и свистулек, которые он так любил. И неожиданно эта нелепая на первый взгляд идея находит поддержку у чиновников нового правительства, у самого наркома Луначарского.

    Осенью 1937 года Наталия Сац была арестована по статье «Член семьи изменника Родины» (ее муж, И. Я. Вейцер, крупный советский деятель, был репрессирован). В лагерях она провела пять лет и была освобождена в конце 1942 года.

    Разрешения находиться в Москве не имела, поэтому отправилась в Алма-Ату, где в то время в эвакуации находились многие ведущие артисты. Там энергичная Наталия Сац вновь принялась за свое любимое дело, и ее усилиями в 1945 году открылся первый в Казахстане Театр юного зрителя, который она возглавляла в течение 13 лет.

    Поставила пьесы «Золотой ключик» А. Толстого, «Двенадцатая ночь» У. Шекспира. На сцене Казахского театра оперы и балета осуществила постановку оперного спектакля Дж. Пуччини «Чио-Чио-Сан». Автор либретто детских опер и балетов. Написала книгу «Новеллы моей жизни». Скончалась в 1993 году. В 1995 году Государственному русскому академическому театру для детей и юношества в Алматы присвоено имя Н. Сац.

    Хакимжан НАУРЫЗБАЕВ, основатель казахской школы скульптуры, первый профессиональный скульптор страны, заслуженный деятель искусств, народный художник, лауреат Государственной премии имени Валиханова, лауреат премии «Тарлан»

    Хакимжан Наурызбаев
    Фото: Государственный архив РК

    Родился в 1925 году в ауле Улыколь Узункольского района. В 1942 году работал заведующим общим отделом. В мае 1943 года Хакимжан Наурызбаев поступил в художественное училище Алма-Аты. Учился у эвакуированной украинской художницы Ольги Кудрявцевой. Через год наставница отправила Хакимжана в Московский институт архитектуры.

    После войны Ольга Кудрявцева вернулась на Украину и пригласила Хакимжана учиться в Харьковский государственный художественный институт. В 1951 году Наурызбаев окончил скульптурный факультет и вернулся в Алма-Ату. Около года он добивался открытия скульптурного отделения в художественном училище, где и стал первым казахским художником-преподавателем искусства пластики.

    Хакимжан Наурызбаев является автором более 300 произведений. Он создал памятники Абаю, Жамбылу, Шокану Валиханову, Амангельды, Курмангазы, Дине Нурпеисовой. За скульптуру «Шокан» был удостоен Государственной премии Казахской ССР. В сентябре 2009 года Хакимжан Наурызбаев скончался в возрасте 84 лет.

    Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Парасат» и медалями.

    Календарь Календарь Казинформа Дни рождения Дата
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор