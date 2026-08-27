27 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Бахыт ЖАУТИКОВ, председатель правления — ректор НАО «Карагандинский индустриальный университет»

Фото: tttu.edu.kz

Родился в 1963 году в г. Караганда. Окончил Карагандинский политехнический институт, специальность «Электрификация и автоматизация горных работ» (1985). Доктор технических наук, профессор.

Трудовая деятельность: подземный электрослесарь 4-го разряда шахты «Актасская» ПО «Карагандауголь» (1985); младший научный сотрудник КарПТИ, декан факультета энергетики, связи и автоматизации Карагандинского государственного технического университета (1986-2010); проректор по учебной и научной работе Рудненского индустриального института (2010-2012); заместитель директора департамента высшего и послевузовского образования МОН РК (2012-2013); первый проректор Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова (06.2013-03.2017); ректор Карагандинского государственного индустриального университета (2017-2021); руководитель аппарата правления НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева» (2021); член правления — проректор по академическим вопросам НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева» (2021-2024); и. о. председателя правления — ректора НАО «Карагандинский индустриальный университет» (2024).

На занимаемой должности с июня 2024 года.

Дмитрий МАЛАХОВ, председатель Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

Фото: Gov.kz

Родился в 1974 году в г. Кокшетау. Окончил Алматинскую высшую школу МВД РК (1995); университет экономики и финансов им. Рыскулова (2005).

Трудовая деятельность: заместитель руководителя департаментов регионального и центрального аппарата Министерства внутренних дел, Финансовой полиции и Национального бюро по противодействию коррупции (2004-2019); руководитель Оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (2019-2020); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (2020-2022); первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (2022-2023); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (2023-2024); председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (2024).

На занимаемой должности с сентября 2024 года.

Курманбек ЖУМАГАЛИ, председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино»

Фото: 31 канал

Родился в 1985 году. Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая, журналистика (2008).

Трудовая деятельность: редактор — ведущий программы РТРК «Казахстан» (2004-2007); продюсер дирекции информационных программ, ведущий итоговых новостей АО «Агентство „Хабар“ (2007-2013); руководитель пресс-службы, советник акима Карагандинской области (2013-2014); директор дирекции информационно-аналитических программ, ведущий ток-шоу „Сенбілік кездесу“ АО РТРК „Қазақстан“ (2014-2015); директор департамента по развитию регионов АО РТРК „Қазақстан“ (2015-2016); директор ОФ „Фонд Ассамблеи народа Казахстана“ (2016-2017); первый заместитель генерального директора АО ТК „Алматы“ (2017); заместитель руководителя управления внутренней политики Мангистауской области (05.2017-12.2017); руководитель управления внутренней политики Мангистауской области (2017-2018); директор ТОО „Қазақ радиолары“ (2018-2019); первый заместитель председателя правления АО „РТРК „Қазақстан“ (2019); генеральный директор телеканала „Астана“ (2019-2021); генеральный директор телеканала „31 канал“ (2021-2023).

На занимаемой должности с июля 2023 года.

Алимжан АКАЕВ, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета РК

Фото: Национальный олимпийский комитет РК

Родился в 1985 году. Окончил Дипломатическую академию МИД России (Москва, РФ), специальность «Государственное управление во внешнеполитической деятельности»; университет Северной Айовы (США), магистр бизнес-администрирования; университет Дрейка (США), магистр государственного управления; Международный черноморский университет (Грузия).

Трудовая деятельность: преподаватель; координатор по международным отношениям в Казахстанской федерации бокса, Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта; руководитель департамента международных отношений Национального Олимпийского комитета Казахстана; советник президента НОК Казахстана по международным вопросам (2024); вице-президент Азиатской ассоциации интеллектуальных видов спорта (AMSA) как представитель стран Центральной Азии (февраль, 2025); член Комиссии по Играм исламской солидарности при Ассоциации спорта исламской солидарности (ISSA) (апрель 2025).

На занимаемой должности с октября 2024 года.

Олжас СМАГУЛОВ, заместитель акима города Алматы

Фото: акимат Алматы

Родился в 1989 году в городе Алматы. Окончил Американский Интерконтинентальный университет, США, бакалавр бизнес-администрирования (2009); Калифорнийский государственный политехнический университет в Помоне, «Магистр экономики» (2012); Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, бакалавр государственного и местного управления (2013); Лондонскую школу экономики и политических наук, магистр государственной политики и управления (2014).

Трудовая деятельность: главный специалист организационно-инспекторского и информационно-аналитического отдела аппарата акима Атырауской области; главный специалист индустриально-инновационного отдела, и. о. заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области; заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области; главный эксперт социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан; заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области (2015); руководитель управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области (04.2017-07.2018); заместитель акима Актюбинской области (07.2018-11.2019); заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2019-2021); советник Премьер-министра РК (2021); заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (2021-2025).

На занимаемой должности с июня 2025 года.

Также в этот день родились:

Наталия САЦ, режиссер, первая в мире женщина — оперный режиссер, театральный деятель, писатель, драматург, педагог

Фото: ТАСС

Родилась в 1903 году в городе Иркутске. С ранних лет предпочитала воспринимать все только через музыку. Обладала тонким слухом, сильным артистическим воображением и ярким темпераментом.

После смерти отца Наталия каждое лето проводила в Крыму на землях, принадлежащих труппе МХАТа, где работал ее отец. Летом 1914 года она вместе с Вахтанговым готовила сценарий и постановку юбилейного юмористического представления в честь юбиляра Москвина. Вернувшись в Москву, впервые всерьез задумывалась о театральной карьере. С увлечением постигала законы сцены, искусство движения и жеста, голоса и мимики, танца и пластики, самозабвенно играя в молодежной театральной студии имени Грибоедова.

В ту же пору она мечтала создать хотя бы маленький детский театр в память об отце. Обязательно музыкальный, с оркестром из музыкальных игрушек: пищалок и свистулек, которые он так любил. И неожиданно эта нелепая на первый взгляд идея находит поддержку у чиновников нового правительства, у самого наркома Луначарского.

Осенью 1937 года Наталия Сац была арестована по статье «Член семьи изменника Родины» (ее муж, И. Я. Вейцер, крупный советский деятель, был репрессирован). В лагерях она провела пять лет и была освобождена в конце 1942 года.

Разрешения находиться в Москве не имела, поэтому отправилась в Алма-Ату, где в то время в эвакуации находились многие ведущие артисты. Там энергичная Наталия Сац вновь принялась за свое любимое дело, и ее усилиями в 1945 году открылся первый в Казахстане Театр юного зрителя, который она возглавляла в течение 13 лет.

Поставила пьесы «Золотой ключик» А. Толстого, «Двенадцатая ночь» У. Шекспира. На сцене Казахского театра оперы и балета осуществила постановку оперного спектакля Дж. Пуччини «Чио-Чио-Сан». Автор либретто детских опер и балетов. Написала книгу «Новеллы моей жизни». Скончалась в 1993 году. В 1995 году Государственному русскому академическому театру для детей и юношества в Алматы присвоено имя Н. Сац.

Хакимжан НАУРЫЗБАЕВ, основатель казахской школы скульптуры, первый профессиональный скульптор страны, заслуженный деятель искусств, народный художник, лауреат Государственной премии имени Валиханова, лауреат премии «Тарлан»

Фото: Государственный архив РК

Родился в 1925 году в ауле Улыколь Узункольского района. В 1942 году работал заведующим общим отделом. В мае 1943 года Хакимжан Наурызбаев поступил в художественное училище Алма-Аты. Учился у эвакуированной украинской художницы Ольги Кудрявцевой. Через год наставница отправила Хакимжана в Московский институт архитектуры.

После войны Ольга Кудрявцева вернулась на Украину и пригласила Хакимжана учиться в Харьковский государственный художественный институт. В 1951 году Наурызбаев окончил скульптурный факультет и вернулся в Алма-Ату. Около года он добивался открытия скульптурного отделения в художественном училище, где и стал первым казахским художником-преподавателем искусства пластики.

Хакимжан Наурызбаев является автором более 300 произведений. Он создал памятники Абаю, Жамбылу, Шокану Валиханову, Амангельды, Курмангазы, Дине Нурпеисовой. За скульптуру «Шокан» был удостоен Государственной премии Казахской ССР. В сентябре 2009 года Хакимжан Наурызбаев скончался в возрасте 84 лет.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Парасат» и медалями.