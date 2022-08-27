27 Августа 2022 07:00

27 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день бокса

Праздник, посвященный этому виду спорта, был учрежден по инициативе Международной ассоциации бокса (International Boxing Association, AIBA). Начиная с 2018 года, ежегодно отмечался 22 июля, но в 2021 году празднование решено было перенести на 27 августа. Это решение было принято президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым.

Бокс - контактный вид спорта, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Бой длится до 12 раундов, а контролирует происходящее на ринге - рефери. Победа присваивается, когда соперник сбит с ног и не может подняться в течение десяти секунд (нокаут) или если он получил травму, не позволяющую продолжать бой (технический нокаут). Если после установленного количества раундов поединок не был прекращён, то победитель определяется оценками судей.

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Алматы, по инициативе Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, начались трехсторонние переговоры по проблемам урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и Казахстана. Принят Меморандум, в котором подтвердили готовность Азербайджана и Армении прекратить военные действия с 1 сентября 1992 года.

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Армения.

Азербайджанская Республика - государство в восточной части Закавказья на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии и к Ближнему Востоку. Столица - г. Баку. Государственный язык - азербайджанский. Денежная единица - азербайджанский манат. Главой государства является президент, который избирается всенародным голосованием на 7 лет и назначает всех правительственных чиновников.

Республика Армения - государство, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Столица - г. Ереван. Государственный язык - армянский. Денежная единица - драм. Главой государства является президент, избираемый парламентом страны сроком на 7 лет.

В 1997 году в связи с передислокацией столицы в город Акмолу было создано Республиканское государственное предприятие «Автохозяйство Управления Делами Президента Республики Казахстан». Автохозяйство обеспечивает транспортом прибывающих с визитами глав иностранных государств и правительств, представителей международных организаций. Исторический саммит ОБСЕ 2010 года, международная выставка ЭКСПО-2017, юбилейный саммит Высшего Евразийского экономического совета 2019 года и многие другие исторические мероприятия проводились при непосредственном участии Автохозяйства УДП РК.

В 1999 году впервые за всю историю Казахстана группа ученых-юристов республики была награждена орденами. Среди них Ю.Г. Басин, К.А. Колпаков, Г.С. Сапаргалиев и Н.А. Шайкенов.

В 2001 году в Карасайском районе Алматинской области на трассе Алматы-Бишкек состоялось торжественное открытие монумента борцам против джунгарского нашествия в XV-XVIII веках. Две стелы памятника - это символ противостояния двух народов: вражеского джунгарского и победителя - казахского. Комплекс сделан из камня и смол особых пород.

В 2001 году была учреждена юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл». Медалью награждаются граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в становление государственности, укрепление суверенитета и в социально-экономическое развитие Республики Казахстан.

В 2007 году в Актау на территории планируемого строительства Актау-Сити было обнаружено 28 историко-археологических комплексов, насчитывающих более 80 ценных исторических памятников. Были найдены стоянки и поселения периода энеолита и ранней бронзы, могильники и культовые комплексы бронзового, раннего железного века и средневековья.

В 2010 году состоялось скоростное восхождение на гору Аблакетка, где установлен Государственный флаг нашей страны. Рядом с флагом, установленным на высоте 522 метра над уровнем моря, расположены огромные буквы, образующие слово «Казахстан».

В 2012 году в поселке Малая Сарань Карагандинской области состоялось открытие памятного знака в честь первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. На плите высечены имя, место рождения героя и изречение А. Кадырова: «Любить народ - бояться Бога». Изготовление памятного знака профинансировала местная чечено-ингушская диаспора. Родившись на казахстанской земле, А. Кадыров придавал особое значение братским взаимоотношениям двух народов, дружба между которыми начиналась в самые тяжелые 1940-е годы, в жестокую эпоху изгнания, когда тысячи чеченцев благодаря гостеприимству казахов обрели здесь вторую родину.

В 2013 году Национальным банком РК были выпущены в обращение памятные монеты, посвященные 20-летию введения национальной валюты, номиналом 500 тенге. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 грамма, диаметр - 38,61 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 5 тысяч штук.

В 2015 году в районе международного аэропорта Астаны состоялась церемония закладки капсулы новой авиационной базы Национальной гвардии Республики Казахстан.

В 2015 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби стал членом Глобальной инициативы Клинтона (CGI) и сети университетов «Clinton Global Initiative University» (CGI U). Предложение вступить в этот авторитетный консорциум было сделано экс-президентом США Биллом Клинтоном в письме ректору КазНУ Галыму Мутанову.

В 2015 году в Астане состоялась церемония подписания соглашения о создании Банка низкообогащенного урана на территории нашей страны между Правительством Казахстана и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В церемонии приняли участие представители государств-членов Совета Безопасности ООН, среди которых Великобритания, Россия, США, Китай и Франция, кроме того представители стран-доноров проекта - ЕС, Норвегии, ОАЭ и Кувейта.

В 2016 году на выставке в Астане представили рассекреченные документы советской эпохи, рассказывающие о трагедии Семипалатинского полигона.

Столичный зритель впервые увидел архивные документы, среди которых письмо Лаврентия Берии Иосифу Сталину о создании советской атомной бомбы, правительственное сообщение об испытании водородной бомбы, взрыв которой был самым мощным за время действия полигона, а также снимки испытательных площадок.

Уникальные документы, фотографии, свидетельства очевидцев, пострадавших, десятилетиями хранившиеся под грифом «Совершенно секретно», были получены в архивах Восточно-Казахстанской области в ходе экспедиции, посвященной 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона.

В 2016 году в курортном поселке Бурабай Акмолинской области состоялся благотворительный аукцион, на котором перчатки боксера Геннадия Головкина были проданы за 8 млн тенге, футболка олимпийского чемпиона по плаванию брассом на 200 метров Дмитрия Баландина - за 1 млн 450 тысяч тенге.

Вырученные средства были направлены на приобретение медицинского оборудования, необходимого для оснащения Акмолинской областной детской больницы в Кокшетау.

В 2017 году казахстанский певец Димаш Кудайберген на состоявшемся в Пекине фестивале новых песен Азии (2017 Fresh Asia music Festival) стал победителем в номинации «Лучшая зарубежная творческая личность года». Фестиваль новых песен Азии - ежегодное мероприятие, на котором награждают победителей выше названного рейтинга.

В 2017 году жюри кинофестиваля «Марко Поло», проходившем на древнем острове Корчула (Хорватия), присудило картине «Дорога к матери» главный приз в номинации «Лучший фильм» и вручило членам казахстанской делегации дипломы и награды.

В фестивале принимали участие кинематографисты из Азербайджана, Болгарии, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Кореи, Турции, Хорватии и других стран. Казахстанскую делегацию представляли исполнители главных ролей фильма «Дорога к матери» Адиль Ахметов и Алтынай Ногербек, а также сотрудники посольства РК в Хорватии.

В 2019 году в целях формирования Президентского молодежного кадрового резерва была образована Национальная комиссия по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан.

В отборе могут принимать участие представители из различных отраслей, люди разных профессий. Это могут быть представители из квазигосударственного сектора, частного сектора, гражданского общества.

Среди основных требований, предъявляемых к участникам отбора в Президентский молодежный кадровый резерв - это гражданство Республики Казахстан, возраст до 35 лет, высшее образование и общий стаж работы не менее 5 лет.

В 2019 году в Саудовской Аравии прошла сессия Генеральной ассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности, созданной для решения широкого круга вопросов, связанных с обеспечением продовольственной безопасности стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Министры сельского хозяйства мусульманских стран обсудили основные проблемы, связанные с продовольственной безопасностью, с которыми сталкиваются государства-члены данной организации, приняли конкретные меры по созданию коллективной платформы для продвижения и развития продовольственной безопасности на долгосрочной основе посредством мобилизации всех доступных ресурсов в пределах своей страны, обменялись опытом и лучшими передовыми практиками, развития инвестиций и передачи соответствующих технологий.

В настоящее время членами данной организации являются 33 мусульманских государства. Штаб-квартира находится в городе Нур-Султане.

В 2020 году на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев был удостоен международного статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний».

В 2021 году Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry и Бразильская национальная конфедерация промышленности (CNI) подписали меморандум о сотрудничестве, которое будет проявляться в реальных результатах в виде расширения прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран, увеличения совместных предприятий, повышения товарооборота между странами и в целом придаст импульс развитию двусторонних отношений между Казахстаном и Бразилией.