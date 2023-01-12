27 атырауцев, принимавших участие в январских событиях, признали себя виновными

12 Января 2023, 19:32

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 27 атырауцев, принимавших участие в январских событиях в прошлом году, признали свою вину и попросили заключить процессуальное соглашение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в Атырау рассматриваются дела 27 человек, участвовавших в январских событиях. На очередном заседании суда 27 подсудимых ознакомились с обвинительным актом. Обвиняемые полностью согласились с содержанием обвинительного акта, признали свою вину и попросили заключить процессуальное соглашение.



«В ходе суда были допрошены 110 свидетелей и 115 потерпевших. Большинство из них-полицейские и военнослужащие. Судебный процесс продолжается»,- сообщает пресс-служба областного суда.