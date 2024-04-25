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    10:49, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    27 апреля в Алматы состоится массовая посадка деревьев с закладкой яблоневых садов

    посадка деревьев
    Фото: акимат Алматы

    Массовая посадка зеленых насаждений с закладкой яблоневых садов состоится в рамках акции «Алматы – город-сад» под эгидой кампании «Алматы – наш общий дом» 27 апреля с 10 до 13 часов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата. 

    Будет высажено 7705 зеленых насаждений, в том числе 4015 плодовых (из них 3855 яблоневых) и 1090 лиственных деревьев, 2600 кустарников — дерен, кизильник, бересклет, снежноягодник и другие.

    — К участию в общегородской акции «Алматы — город-сад» приглашаются все жители и гости Алматы. В ходе акции предусмотрено проведение творческих конкурсов и активностей: утренняя зарядка, танцевальный флешмоб, йога, викторины, обучающие мастер-классы и многое другое, — добавили в акимате.

    Основные посадки запланированы по следующим локациям:

    • 500 плодовых деревьев на территории парка, расположенного севернее улицы вдоль БАК, восточнее улицы Новая Саина - 250 саженцев яблонь, 250 абрикосовых саженцев;
    • 2270 саженцев яблони на территории парка ALA;
    • 1000 деревьев лиственных пород на смотровой площадке вдоль реки Боралдай.
    • Акиматами районов будут проведены работы по созданию яблоневых аллей, высадке лиственных деревьев и кустарников:
    • 1245 яблоневых деревьев;
    • 90 лиственных деревьев;
    • 2600 кустарников (дерен, кизильник, бересклет, снежноягодник и т. д.).
    посадка деревьев
    Фото: акимат Алматы

     

    Районы

    Деревья

    Кустарники

    Алатауский

    Яблоневые — 70 шт.

    — возле театра традиционных искусств — 70 шт.

    250 шт.

    — ЖК «Мадениет» — 100 шт.

    — 13 мкр. — 80 шт.

    — мкр.Саялы-2 — 70 шт.

    Алмалинский

    Яблоневые — 75 шт.

    — парк им. Ганди — 50 шт.

    — сквер «АЗТМ» — 25 шт.

    850 шт.

    -вдольул. Толе би (от ул. Варламова до ул. Волховская) — 50 шт.

    — сквер им. А. Байтурсынова — 500 шт.

    — парк им. Ганди — 100 шт.

    — сквер «Сосновый» — 200 шт.

    Ауэзовский

    Яблоневые — 100 шт.

    — сквер в мкр.5 — 100 шт.

    250 шт.

    — ул. Жандосова от пр. Саина до р. Каргалинка — 250 шт.

    Бостандыкский

    Яблоневые — 230 шт.

    — парк Первого Президента — 150 шт.

    — возле цирка — 80 шт. (высадка будет производиться Казгосцирк)

    Лиственные — 90 шт.

    — набережная р.Х.Ергали — 50 шт.

    — сквер «Нур Алатау» — 20 шт.

    — сквер у КазГУ — 10 шт.

    — ул. Габдуллина — 10 шт.

    250 шт.

    — разделительная полоса по пр. Абая (от ул. Тургут Озала до р.Улкен Алматы) — 250 шт.

    Жетысуский

    Яблоневые — 100 шт.

    — сквер в мкр.Кокжиек — 100 шт.

    250 шт.

    — сквер возле акимата по ул. Серикова 2а — 250 шт.

    Медеуский

    Яблоневые — 220 шт.

    — вдоль р.Есентай (между пр. Аль-Фараби и ул. Жамакаева) — 70 шт.

    — на территории Алматинского зоопарка — 150 шт. (высадка будет производиться КГКП «Алматинский зоологический парк»)

    250 шт.

    — парк им. Шухова — 250 шт.

    Наурызбайский

    Яблоневые — 350 шт.

    — ⁠сквер «Калкаман» — 150 шт.

    — сквер «Акжар» — 200 шт.

    250 шт.

    — ⁠сквер «Калкаман» — 250 шт.

    Турксибский

    Яблоневые — 100 шт.

    — парк «Детский» — 100 шт.

    250 шт.

    — зеленая зона пр. Сейфуллина — пр. Рыскулова — 250 шт.

    Всего

    1 335 шт.

    2 600 шт.
    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Экология Акимат Общество Алматы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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