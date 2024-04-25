27 апреля в Алматы состоится массовая посадка деревьев с закладкой яблоневых садов
Массовая посадка зеленых насаждений с закладкой яблоневых садов состоится в рамках акции «Алматы – город-сад» под эгидой кампании «Алматы – наш общий дом» 27 апреля с 10 до 13 часов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.
Будет высажено 7705 зеленых насаждений, в том числе 4015 плодовых (из них 3855 яблоневых) и 1090 лиственных деревьев, 2600 кустарников — дерен, кизильник, бересклет, снежноягодник и другие.
— К участию в общегородской акции «Алматы — город-сад» приглашаются все жители и гости Алматы. В ходе акции предусмотрено проведение творческих конкурсов и активностей: утренняя зарядка, танцевальный флешмоб, йога, викторины, обучающие мастер-классы и многое другое, — добавили в акимате.
Основные посадки запланированы по следующим локациям:
- 500 плодовых деревьев на территории парка, расположенного севернее улицы вдоль БАК, восточнее улицы Новая Саина - 250 саженцев яблонь, 250 абрикосовых саженцев;
- 2270 саженцев яблони на территории парка ALA;
- 1000 деревьев лиственных пород на смотровой площадке вдоль реки Боралдай.
- Акиматами районов будут проведены работы по созданию яблоневых аллей, высадке лиственных деревьев и кустарников:
- 1245 яблоневых деревьев;
- 90 лиственных деревьев;
- 2600 кустарников (дерен, кизильник, бересклет, снежноягодник и т. д.).
|
Районы
|
Деревья
|
Кустарники
|
Алатауский
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Яблоневые — 70 шт.
— возле театра традиционных искусств — 70 шт.
|
250 шт.
— ЖК «Мадениет» — 100 шт.
— 13 мкр. — 80 шт.
— мкр.Саялы-2 — 70 шт.
|
Алмалинский
|
Яблоневые — 75 шт.
— парк им. Ганди — 50 шт.
— сквер «АЗТМ» — 25 шт.
|
850 шт.
-вдольул. Толе би (от ул. Варламова до ул. Волховская) — 50 шт.
— сквер им. А. Байтурсынова — 500 шт.
— парк им. Ганди — 100 шт.
— сквер «Сосновый» — 200 шт.
|
Ауэзовский
|
Яблоневые — 100 шт.
— сквер в мкр.5 — 100 шт.
|
250 шт.
— ул. Жандосова от пр. Саина до р. Каргалинка — 250 шт.
|
Бостандыкский
|
Яблоневые — 230 шт.
— парк Первого Президента — 150 шт.
— возле цирка — 80 шт. (высадка будет производиться Казгосцирк)
Лиственные — 90 шт.
— набережная р.Х.Ергали — 50 шт.
— сквер «Нур Алатау» — 20 шт.
— сквер у КазГУ — 10 шт.
— ул. Габдуллина — 10 шт.
|
250 шт.
— разделительная полоса по пр. Абая (от ул. Тургут Озала до р.Улкен Алматы) — 250 шт.
|
Жетысуский
|
Яблоневые — 100 шт.
— сквер в мкр.Кокжиек — 100 шт.
|
250 шт.
— сквер возле акимата по ул. Серикова 2а — 250 шт.
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Медеуский
|
Яблоневые — 220 шт.
— вдоль р.Есентай (между пр. Аль-Фараби и ул. Жамакаева) — 70 шт.
— на территории Алматинского зоопарка — 150 шт. (высадка будет производиться КГКП «Алматинский зоологический парк»)
|
250 шт.
— парк им. Шухова — 250 шт.
|
Наурызбайский
|
Яблоневые — 350 шт.
— сквер «Калкаман» — 150 шт.
— сквер «Акжар» — 200 шт.
|
250 шт.
— сквер «Калкаман» — 250 шт.
|
Турксибский
|
Яблоневые — 100 шт.
— парк «Детский» — 100 шт.
|
250 шт.
— зеленая зона пр. Сейфуллина — пр. Рыскулова — 250 шт.
|
Всего
|
1 335 шт.
|
2 600 шт.