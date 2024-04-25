27 апреля в Алматы состоится массовая посадка деревьев с закладкой яблоневых садов

Массовая посадка зеленых насаждений с закладкой яблоневых садов состоится в рамках акции «Алматы – город-сад» под эгидой кампании «Алматы – наш общий дом» 27 апреля с 10 до 13 часов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

Будет высажено 7705 зеленых насаждений, в том числе 4015 плодовых (из них 3855 яблоневых) и 1090 лиственных деревьев, 2600 кустарников — дерен, кизильник, бересклет, снежноягодник и другие.

— К участию в общегородской акции «Алматы — город-сад» приглашаются все жители и гости Алматы. В ходе акции предусмотрено проведение творческих конкурсов и активностей: утренняя зарядка, танцевальный флешмоб, йога, викторины, обучающие мастер-классы и многое другое, — добавили в акимате.

Основные посадки запланированы по следующим локациям:

500 плодовых деревьев на территории парка, расположенного севернее улицы вдоль БАК, восточнее улицы Новая Саина - 250 саженцев яблонь, 250 абрикосовых саженцев;

плодовых деревьев на территории парка, расположенного севернее улицы вдоль БАК, восточнее улицы Новая Саина - 250 саженцев яблонь, 250 абрикосовых саженцев; 2270 саженцев яблони на территории парка ALA;

саженцев яблони на территории парка ALA; 1000 деревьев лиственных пород на смотровой площадке вдоль реки Боралдай.

деревьев лиственных пород на смотровой площадке вдоль реки Боралдай. Акиматами районов будут проведены работы по созданию яблоневых аллей, высадке лиственных деревьев и кустарников:

1245 яблоневых деревьев;

яблоневых деревьев; 90 лиственных деревьев;

лиственных деревьев; 2600 кустарников (дерен, кизильник, бересклет, снежноягодник и т. д.).

Фото: акимат Алматы