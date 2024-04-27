27 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

71 год назад (1953) родился ЮСУПОВ Шухрат Зайнитдинович — почетный архитектор Казахстана, член Союза архитекторов РК, член Американского института архитекторов (AIA).

Родился в г. Кульджа (СУАР КНР).

Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина, архитектор-градостроитель (1976).

Трудовая деятельность: художник-оформитель Дома культуры в «Горном Гиганте» (с 1970 года); архитектор, старший архитектор, руководитель группы архитекторов АКМ-5 ГПИ «Алмаатагипрогор» (с 1976 года); руководитель группы архитекторов, главный архитектор проектов АПМ-1 (с 1981 года); руководитель группы архитекторов отдела по проектированию застройки улицы Комсомольской (с 1984 года); главный архитектор проектов мастерской типового и экспериментального проектирования АКМ-3 (с 1986 года).

Принимал участие в разработке многих проектов и построек в гг. Алматы, Астана, Атырау, Актау, Кызылорда, Сатпаев, Жезказган, Туркестан, среди них: комплекс зданий уйгурского театра (г. Алматы), мечеть общины Султан-Корган (г. Алматы), оздоровительный комплекс «Империал» (г. Астана), городская мечеть г. Атырау, ТЦ «Променад» (признан лучшим объектом 2003–2004 годов г. Алматы), органный зал Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, ТРЦ «Мега Центр Алматы», Центр международных организаций (г. Астана), мечеть в г. Сатпаеве, памятник Султану Бейбарысу (г. Атырау), мечеть общины вайнахов в г. Алматы. Архитектурные проекты, постройки и графические работы публикуются во многих периодических изданиях.

Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР (1982); почетным знаком Министерства культуры РК (2003); дипломами и грамотами Союза архитекторов СССР, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана, г. Ленинграда; почетными грамотами Алматинского горисполкома (1988), акима Атырауской области за проектирование и строительство мечети (2000). Лауреат I Международного фестиваля «Архитектурный бомонд 2000» (Астана). Мәдениет қайраткері (2003). Почетный архитектор Казахстана (2006).

69 лет назад (1955) родился ОМАРОВ Жанай Сейтжанович — главный эксперт Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи Республики Казахстан.

Родился в г. Алма-Ате.

Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1977), преподаватель философии и научного коммунизма; аспирантуру Московского государственного университета (1980).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент Казахского политехнического института (1980-1986); доцент, заведующий кафедры ИПК преподавателей общественных наук при Казахском государственном университете (1986-1989); начальник главного управления преподавания общественных наук Министерства народного образования Казахской ССР (1989-1991); заместитель директора по научной работе ИПК Казахского государственного университета (1991-1993); генеральный директор компании «Трейдинг Сервис», генеральный директор АО «Емшан» (1993-1997); начальник Алматинского городского управления информации и общественного согласия (1998); генеральный директор ТОО «Информационно-аналитический центр „Имидж-Успех“ (1998-1999); директор департамента средств массовой информации Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (1999-2001); пресс-секретарь Президента Республики Казахстан, заведующий информационно-аналитическим центром и отделом по связям с общественностью и прессой управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2001-2004); президент АО „НК „Казахское информационное агентство“ (Казинформ) (2004-2007); генеральный директор издательского дома ТОО „Агентство „Kazakhstan today“, главный редактор газеты „Мы выбираем Караван — Караван выбирает нас“ (2007-2008); председатель правления АО „РТРК „Казахстан“ (2008-2011); председатель правления АО „Казахстанская правда“ (2011-2014); вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (2014); вице-министр культуры Республики Казахстан (2014); генеральный директор холдинга „НУР-Медиа“ (2014-2018).

Награжден орденами «Құрмет» (2004), «Парасат» (2011); юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».

67 лет назад (1957) родился КОШКИМБАЕВ Сапар Хайсаханович — президент ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан».

Родился в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1981).

Трудовая деятельность: ученик слесаря Алма-Атинского завода электроприборов (1974); контролер-ревизор, старший контролер-ревизор, заместитель начальника отдела контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Казахской ССР (1981-1988); заместитель начальника хозрасчетной группы при контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов КазССР (1988-1990); заместитель директора, директор хозрасчетного аудиторского центра при Министерстве финансов РК (1990-1992); президент акционерной компании «Казахстанаудит», президент международной аудиторской организации «BDO Казахстанаудит» (1992-1993); вице-президент Евразийского Совета сертифицированных бухгалтеров и аудиторов, Международной региональной (стран СНГ) федерации бухгалтеров и аудиторов.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2002), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Теңгеге 20 жыл» (2013), «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне 80 жыл» (2014), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Астана 20 жыл» (2018), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020); знаками «Почетный член Палаты аудиторов РК», «За мужество и храбрость».

58 лет назад (1966) родился СЫЗДЫКОВ Марат Зеникенович — председатель постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности.

Родился в г. Щучинске Акмолинской области.

Окончил Целиноградский государственный педагогический институт (1991); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел России (2006).

Трудовая деятельность: учитель истории в СШ № 7 г. Целиноград (1991-1992); преподаватель кафедры новой и новейшей истории Целиноградского государственного пединститута (1992-1998); эксперт Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента РК (1998-1999); заведующий сектором аналитического центра Совета Безопасности Администрации Президента РК (1999-2002); второй, первый секретарь, советника посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2002-2010); заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК (2010-2014); советник-посланник посольства РК в РФ (2014-2019); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2019-2022); постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности (с 04.2022).

На занимаемой должности — с января 2024 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2019); медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019).

55 лет назад (1969) родился ЖУМАГАЛИЕВ Арман Максотович — командующий региональным командованием «Шығыс» Национальной гвардии РК.

Родился в г. Кола Мурманской области РФ.

Окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище (1990); Национальный университет обороны РК (2006); Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2008); Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (2010).

Трудовая деятельность: проходил службу на различных должностях от командира взвода до начальника штаба — заместителя командира соединения (1990-2008); начальник оперативного управления главного штаба КВВ МВД РК (2008-2009); заместитель начальника главного штаба — начальник главного оперативного управления главного командования Национальной гвардии РК (2010-2017); первый заместитель командующего — начальник штаба регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК (2017-2020); командующий региональным командованием «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан (2020-2023).

На занимаемой должности — с декабря 2023 года.

Награжден орденом «Даңқ» II степени и 14 медалями СССР и Республики Казахстан.

45 лет назад (1979) родился БАСШЫБАЕВ Мадияр Бекенович — прокурор области Жетысу.

Родился в Алматинской области.

Окончил юридический факультет Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби, правоведение.

Трудовая деятельность: и. о. прокурора управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Актюбинской области (2000-2001); прокурор отдела по надзору за законностью следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Актюбинской области (2001); прокурор управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры Актюбинской области (2001); прокурор отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности, следствия и дознания прокуратуры г. Актобе (2001-2002); прокурор управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры Актюбинской области (2002-2004); заместитель прокурора Мартукского района Актюбинской области (2004-2005); начальник управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Актюбинской области (2005-2007); начальник управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Актюбинской области (2007-2008); начальник отдела по надзору за законностью следствия и дознания в органах национальной безопасности, финансовой полиции и таможни прокуратуры Актюбинской области (2008-2009); начальник отдела по надзору за законностью следствия и дознания в органах национальной безопасности, финансовой полиции и таможни прокуратуры Актюбинской области (2009-2010); начальник управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры г. Алматы (2010); начальник управления по надзору за законностью уголовного процесса прокуратуры г. Алматы (2010-2011); начальник управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры г. Алматы (2011); прокурор Медеуского района г. Алматы (2011-2016); прокурор Алмалинского района г. Алматы (2016-2018); в распоряжении прокуратуры г. Алматы (2018); старший помощник прокурора Группы по исполнению судебных актов по уголовным делам прокуратуры г. Алматы (2018); старший помощник прокурора Группы по исполнению судебных актов по уголовным делам прокуратуры г. Алматы (2018-2019); начальник управления — руководитель аппарата прокуратуры г. Алматы (2019-2021); заместитель начальника департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2021); заместитель прокурора Западно-Казахстанской области (2021-2022).

На занимаемой должности — с июля 2022 года.