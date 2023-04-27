27 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день «Девушки в ИКТ»

Отмечается в четвертый четверг апреля по инициативе Международного союза электросвязи (МСЭ). Главная его задача - способствовать расширению возможностей девушек с точки зрения образования и построения карьеры в области информационно-коммуникационных технологий.

СОБЫТИЯ

В 1994 году в Алматы был организован фонд Абылай-хана. Председателем фонда избран Шота Уалиханов.

В 1996году в Алматы Президенты Республики Казахстан и Российской Федерации подписали Совместное заявление по Каспийскому морю, в котором признается право Казахстана на проведение работ по разведке и разработке нефтегазовых ресурсов Каспия и выражена готовность России к сотрудничеству в этой сфере.

В 2000 году в Алматы состоялась презентация Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА), в которой приняли участие делегации Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Европейской экономической комиссии ООН, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана.

Основная цель мероприятия - укрепление сотрудничества между центральноазиатскими государствами для ускорения темпов их экономического развития и интеграции в экономику Европы и Азии.

В2010 году в Астане в Выставочном центре «Көрме» прошел I съезд учителей, работников системы образования государств-участников СНГ, в котором приняли участие 500 лучших работников системы образования Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

В 2011 году на заседании Совета Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (Тюрк ПА) состоялась передача председательства в ТюркПА от Азербайджанской Республики к Республике Казахстан. Председатель Милли Меджлиса АР Октай Асадов передал полномочия спикеру Мажилиса Парламента РК Уралу Мухамеджанову.

В 2015 году в Казахстане впервые отметили Международный день футбола и дружбы. По этому случаю на Центральном стадионе в Алматы прошла торжественная церемония обмена Браслетами дружбы - символом проекта «Футбол для дружбы». Они символизирует принципы инициативы, важнейшие фундаментальные человеческие ценности - дружба, мир, здоровье, победа, преданность, равенство, справедливость и традиции. Браслет состоит из двух простых нитей зеленого и синего цветов: зеленый символизирует футбольное поле, доступное для каждого, а синий - мирное небо над головой.

В 2017году в Казахстане были учреждены новые медали «Ел қорғаны» («Защитник Отечества») І и ІІ степеней. Медалью «Ел қорғаны» I степени награждаются офицерский состав Вооруженных сил и граждане Республики Казахстан, внесшие весомый вклад в укрепление обороноспособности, военной безопасности Республики Казахстан; медалью «Ел қорғаны» II степени - военнослужащие сержантского и солдатского составов Вооруженных сил Республики Казахстан.

В 2017 году министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев объявил об учреждении первой национальной премии в области печатной, радио- и интернет-журналистики «Үркер».

Цель организации и проведения Национальной премии - выявление талантливых журналистов и творческих коллективов в области печатной, радио и интернет-журналистики, признание их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечение к их творчеству широкого общественного внимания.

В 2018 году был создан Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов, являющийся одним из якорных инициатив в сфере зеленых технологий на территории Делового центра ЭКСПО.

Миссия - продвижение зеленых технологий и поддержка бизнеса для повышения конкурентоспособности экономики, качества жизни населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

В 2020 году в Казахстане запустили специальную программу помощи казахстанским предприятиям-экспортерам QAZTRADE акселератор, которая будет помогать в поиске рынков сбыта до поиска покупателей и заключения контрактов.

В 2021 году в рамках серии «Наследие великих личностей» состоялась международная конференция «Габдулла Тукай и тюркский мир», посвященная 135-летию со дня рождения поэта-классика татарского народа Габдуллы Тукая.

«Мы добавили имя Тукая в проект «Выдающиеся личности тюркского мира» наряду с такими великими сынами татарского народа как Юсуп Акчура и Шигабутдин Марджани.

Юбилей Тукая - значимое событие не только для братского народа Татарстана, но и для всех тюркских народов», - сказал президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали.

В 2022 году в рамках юбилея Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова, которому исполнилось 60 лет, на Международную космическую станцию (МКС) был направлен вымпел вуза.

На вымпеле с автографами космонавтов и астронавтов поставлена специальная печать Международной космической станции, свидетельствующая о пребывании в космосе. Эта печать находится на борту международной космической станции и никогда не появляется на Земле. Ее штамп - доказательство того, что объект действительно побывал в космосе.