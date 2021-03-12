ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Мониторинг входящей и исходящей документации исполнительных органов региона ежеквартально проводится в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала на информационной площадке РСК руководитель областного управления по развитию языков Рахия Турмаханбетова, это проводится для изучения языковой ситуации.

«В 2020 году удельный вес исходящих документов на казахском языке в государственных органах составил 99,2%. Однако в банковской системе и правоохранительных органах региона большая часть документов дел ведется на русском языке, - отметила спикер. - В прошлом году был проведен социологический опрос языкового климата в регионе. В результате доля населения, владеющего государственным языком, составила 91,9%. При этом 70,5% составляли те, кто свободно говорит, читает и пишет на государственном языке. Доля населения, владеющего русским языком, составила 93,5%, английским языком - 27,7%. Степень охвата визуальной информацией, соответствующей нормам государственного языка, составила 76%».

По словам спикера, 27,8% жамбылцев владеет тремя языками.

«В прошлом году из местного бюджета на реализацию языковой политики в Жамбылской области было выделено более 157 млн тенге. Доля государственных служащих, владеющих государственным языком, составила 48% и увеличилась на 28%. Вместе с тем, количество работников организаций, оказывающих государственные услуги, увеличилось на 26,7% и составило 62,2%. Всего в прошлом году на бесплатные курсы по трехъязычному обучению было направлено 3512 слушателей. Обучение государственному языку прошли 2385 слушателей, из них 93,8% - представители других национальностей (2 239 человека)», - рассказала Рахия Турмаханбетова.

Отмечено, что в жамбылском регионе налажено обучение родным языкам этносов.

«Всего в 2020 году обучением по данному направлению охвачено 142 человека. Из них 36 азербайджанца, 60 дунган, 19 курдов, 16 балкар и 12 кыргызов. С целью создания условий для овладения казахским языком посредством общения и свободного выражения своих мыслей во всех районах были созданы клубы «SÓILE» в формате TedX. В течение года было проведено 97 заседаний клуба, и более 1 600 представителей других национальностей были вовлечены в языковую среду по обучению свободному владению государственным языком», - отметила руководитель областного управления по развитию языков Рахия Турмаханбетова.