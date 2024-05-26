26 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

50 лет назад (1974) родился БАЙГЕЛДИ Байжан Исембекович — заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области

Родился в Жамбылской областия, Жамбылском районе, с. Ерназар.

Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Яссави, «Юриспруденция» (1995).

Трудовая деятельность: стажер на должность следователя прокуратуры Центрального района г. Жамбыла (1996-1997); следователь следственного отделения отдела ГСК по Центральному району г. Жамбыла (1997-1999); заместитель прокурора Байзакского района Жамбылской области (1999-2001); старший прокурор отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры г. Тараза (2001-2003); начальник отдела по надзору за законностью предварительного следствия, дознания в органах КНБ, финансовой полиции и таможни прокуратуры Жамбылской области (2003-2004); прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры г. Тараза (2004-2005); начальник Следственного управления ДВД Жамбылской области (2005-2006); заместитель начальника УВД Абайского района г. Шымкента ДВД ЮКО (2006-2012); заместитель начальника департамента внутренних дел по следствию ДВД Жамбылской области (2012-2018); заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области (2018-2023); заместитель начальника департамента полиции Кызылординской области (2018-2023).

На занимаемой должности — с июня 2023 года.

49 лет назад (1975) родился ОРАЗАЛИЕВ Арман Молдиярович — начальник департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Родился в г. Шымкенте Южно-Казахстанской (Туркестанской) области.

Окончил Алматинскую высшую школу ГСК Республики Казахстан, «юрист» (1996); Институт подготовки руководящего состава ОВД Академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2002); Академию Российской Федерации (2005-2007).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный УГСК по Южно-Казахстанской области (01.1996-11.1996); оперуполномоченный управления расследования преступлений в финансово-кредитной и экономической сфере при УРЭП УГСК по Южно-Казахстанской области (11.1996-01.1997); оперуполномоченный ОРОЭП и коррупции УГУРОПК по Южно-Казахстанской области (01.1997-06.1997); старший оперуполномоченный по борьбе с вымогательством при службе криминальной полиции главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (06.1997-11.1997); старший оперуполномоченный десятого отдела Министерства внутренних дел Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области, старший оперуполномоченный отдела по борьбе с вымогательством УБОП СКП главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (03.1997-10.1999); заместитель начальника 10 отдела десятого департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области (10.1999-12.1999); начальник ОБОП управления внутренних дел города Шымкента (12.1999-03.2001); заместитель начальника второго отдела УБОП главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (03.2001-06.2001); начальник отдела ОБОП по городу Шымкенту, Сайрамскому и Толебийскому районам УБОП главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (06.2001-08.2001); начальник отдела ОБОП по городу Шымкенту, Сайрамскому и Толебийскому районами шестого управления (ОБОП) главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (08.2001-04.2002); начальник отдела по раскрытию особо опасных преступлений и защите участников уголовного процесса подразделения по борьбе с организованной преступностью УКП главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (04.2002-10.2002); начальник управления по борьбе с наркобизнесом главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области, начальник 1-ОП города Шымкента главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (11.2003-2005); начальник управления специальной полиции КАП Министерства внутренних дел Республики Казахстан (10.2006-08.2007); первый заместитель начальника департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области (08.2007-09.2009); первый заместитель начальника департамента внутренних дел города Астаны (09.2009-09.2010); начальник департамента внутренних дел Павлодарской области (09.2010-09.2011); заместитель председателя Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2012-07.2018); начальник департамента полиции (внутренних дел) Жамбылской области (07.2018-02.2020).

На занимаемой должности — с мая 2023 года.

48 лет назад (1976) родился КАРИН Ерлан Тынымбаевич — государственный советник Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Актюбинский университет им. X. Жубанова, учитель истории и географии (1996).

Трудовая деятельность: преподаватель Актюбинского университета, главный редактор газеты «Актюбинский университет», политический обозреватель газеты «Диапазон» (1992-1997); политический обозреватель газеты «Время по…» (1997-1998); старший научный сотрудник Центра политических исследований Института развития Казахстана, проректор Алматинского филиала Московского социального университета, заместитель директора Института России и Китая (1998-2000); директор Центрально-Азиатского агентства политических исследований (ЦААПИ) (2000-2003); генеральный директор Международного института современной политики (МИСП), директор Центра антитеррористических программ, руководитель экспертной группы по Кыргызстану (2004-2006); советник акима Мангистауской области по политическим вопросам (2006-2008); заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК (02.2008-11.2008); секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан» (2008-2013); директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (2014-2017); председатель правления АО «РТРК „Қазақстан“ (2017-2019); советник Президента Республики Казахстан (2019-2020); секретарь Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (с 2019 года); помощник Президента Республики Казахстан (2020-2022); Государственный секретарь Республики Казахстан (01.2022-06.2022).

На занимаемой должности — с июня 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2010).

48 лет назад (1976) родилась СОПРУН Оксана Анатольевна — руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области.

Родилась в г. Могилев-Подольский Виницкой области, Украина. Окончила Актюбинский техникум железнодорожного транспорта на факультете «Промышленное, гражданское строительство» (1995), Актюбинский университет им. С. Баишева по специальности «Финансы и кредит» (2001), Актюбинский университет им. С. Баишева, по специальности «Строительство» (2009-2011).

Трудовая деятельность: ТОО «Султан Маркетинг» (1999); исполнительный директор ТОО «Агенство ИСИС» (200-2001); воспитатель «Дом Юношества» (2003); директор ТОО «Арт-Ойл» (2003-2004); руководитель Алматинского филиала ИД «Бико» (2004); ведущий специалист, главный специалист ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» (2005); руководитель отдела государственной архитектурно-строительной инспекции ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Актюбинской области» (2011-2015); руководитель отдела государственной архитектурно-строительной инспекции ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» (2015-2017); заместитель руководителя, и. о. руководителя ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» (2017-2018).

На занимаемой должности — с 2018 года.

43 года назад (1981) родился МАЖИКЕНОВ Курмет Кенжеханович — первый заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области.

Родился в Восточно-Казахстанской области, Курчумский район, село Курчум. Окончил Костанайский юридический институт КУИС МЮ (2006).

Трудовая деятельность: полицейский специального отряда быстрого реагирования отдельного батальона дорожной полиции ГУВД Костанайской области (2003-2005); инспектор дорожной полиции Костанайского взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Костанайской области (2005-2006); старший инспектор дорожной полиции отдельного батальона дорожной полиции ДВД Костанайской области (2006-2007); командир Рудненского взвода отдельного батальона дорожной полиции управления дорожной полиции ДВД Костанайской области (2007-2010); начальник отдела дорожной полиции УВД г. Рудного ДВД Костанайской области (2010-2012); заместитель начальника управления внутренних дел города Рудного Департамента внутренних дел Костанайской области (2012-2016); заместитель начальника Местной полицейской службы, он же начальник отдела организации охраны общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности ДВД Костанайской области (2016-2018); заместитель начальника управления местной полицейской службы, он же начальник отдела организации охраны общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности департамента полиции Костанайской области (2018-2019); начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Костанайской области (2019-2021); заместитель начальника департамента полиции Костанайской области (по общим вопросам) (2021-2023).

На занимаемой должности с 2023 года.

32 года назад (1992) родилась ОВЕЧКИНА Юлия Руслановна — заместитель председателя Комитета по охране прав детей МП РК.

Окончила Санкт-Петербургский государственный технологический институт (СПбГТИ).

Трудовая деятельность: была включена в число 300 казахстанцев, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв (2019); заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК (2024). Курирует нравственно-духовное развитие человека и информационное сопровождение, обеспечение безопасной среды и правовой защиты детей.

На занимаемой должности с мая 2024 года.