26 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

62 года назад (1964) родился МАЛДЫБАЕВ Сабит Галымович — главный редактор республиканской газеты «Казахстанская правда».

Фото: Акорда

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Костанайский педагогический институт, филолог (1990).

Трудовая деятельность: руководитель ВИА Сергеевского Дома культуры (1980-1983); корреспондент, заведующий отделом, заместитель главного редактора Сергеевской районной газеты «Новатор» (1990-1998); главный редактор Сергеевской районной газеты «Новатор» (1998); корреспондент газет «Вечерняя Астана», «Казахстанская правда», заместитель главного редактора республиканской газеты «Аграрный Казахстан» (1998-2000); главный редактор Западно-Казахстанской областной газеты «Приуралье», г. Уральск (2006-2008); специальный корреспондент, редактор отдела экономики АО «РГ „Казахстанская правда“ (2008-2009); заместитель главного редактора газеты „Казахстанская правда“ (2009-2011); шеф-редактор АО „Республиканская газета „Казахстанская правда“ (с 2011 года); заместитель главного редактора АО „Республиканская газета „Казахстанская правда“.

На занимаемой должности — с апреля 2022 года.

За вклад в развитие отечественной журналистики присуждена премия Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации (2024).

59 лет назад (1967) родился АХМЕТЖАНОВ Саян Кылышевич — руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по области Жетісу.

Фото: Gov.kz

Родился в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный университет, специальность «Юрист» (1991).

Трудовая деятельность: стажер, помощник прокурора, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, старший прокурор отдела общего надзора прокуратуры Северо-Казахстанской области (1991-1996); консультант отдела правовой экспертизы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1998-1999); начальник отдела, управления, директор Департамента правового обеспечения государственной службы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (1999-2002); заместитель заведующего юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2002-2003); начальник департамента собственной безопасности Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2003-2005); главный эксперт Отдела социально-экономического анализа, главный инспектор, заведующий сектором Отдела правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан (2005-2011); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2011-2014); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2014-2015); ответственный секретарь Министерства по делам государственной службы РК (2015-2016); руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2016-2019); руководитель аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2019-2020); руководитель аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (2020-2022); руководитель Службы превенции Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (2022-2024).

На занимаемой должности — с мая 2024 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011), Парасат (2018).

57 лет назад (1969) родился АШИМБЕТОВ Нуржан Кемерович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Фото: irbistv.kz

Родился в Лебяжинском районе Павлодарской области. Окончил Алматинский зооветеринарный институт, зооинженер (1993); Алматинский институт экономики и статистики, бухгалтер-экономист (2002).

Трудовая деятельность: помощник управляющего отделением совхоза, работник концерна «Сауле» в городе Павлодаре (1992); специалист, главный специалист Павлодарского территориального комитета по государственному имуществу (1993-1995); консультант корпорации «Карана» американского агентства по международному развитию (1995-1996); директор консалтинговой фирмы «Remek» (1996-1997); председатель ПК им. К. Ашимбетова (1997-1998); директор агрофирмы «Кемер» (1998-1999); заместитель акима Актогайского района (1999-2001); аким Лебяжинского района (2001-2006); директор департамента (начальник управления) сельского хозяйства Павлодарской области (2006-2008); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2009); аким города Петропавловска (2009-2012); заместитель акима Павлодарской области (2012-2016); аким г. Павлодар (04.2016-08.2018); аким города Экибастуза (2018-2019); аким города Аксу Павлодарской области (2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

52 года назад (1974) родился ЖУНДУБАЕВ Марат Кунисбайулы – аким города Костанай.

Фото: Gov.kz

Родился в Костанайской области. Окончил Костанайский Государственный университет им. А. Байтурсынова, преподаватель истории (1997); Казахский институт правоведения и международных отношений, юрист (2002); Университет международного бизнеса.

Трудовая деятельность: помощник комбайнера (1991); мастер АОЗТ «Араке» (1997-1998); главный специалист, начальник отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Житикаринского района (1999-2002); главный специалист аппарата акима Костанайской области (2002-2005); заместитель акима Житикаринского района (2005-2008); заместитель акима г. Костаная (2008-2010); начальник управления здравоохранения Костанайской области (2010-2011); начальник областного управления образования Костанайской области (2011-2013); аким г. Лисаковска Костанайской области (2013-2015); заместитель акима Костанайской области (2015-2020); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности — с марта 2022 года.

51 год назад (1975) родился САПИЕВ Еркебулан Оналбекович — Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Турецкой Республике, Постоянный представитель РК при ОТГ.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Москве. Окончил Анкаринский государственный университет, бакалавр экономики (1998); Стамбульский университет Айдын, магистр политологии и международных отношений (2017).

Трудовая деятельность: ведущий экономист департамента макроэкономической и финансовой статистики Министерства финансов Республики Казахстан (с 1999 года); работал на руководящих должностях в Министерстве финансов Республики Казахстан (2000-2003); заместитель, первый заместитель председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства» (2003-2004); главный эксперт, заведующий сектором администрации Президента Республики Казахстан (2004-2006); советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Турции (2006-2011); занимал различные руководящие должности в центральном аппарате Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2011-2014); генеральный консул Республики Казахстан в г. Стамбуле (Турецкая Республика) (2014-2018); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Туркменистан (2019-2022); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Турецкой Республике и Республике Албания (2022-2024).

На занимаемой должности с мая 2025 года.

48 лет назад (1978) родился ЕРМАГАМБЕТОВ Дамир Максутович — начальник ДЧС города Алматы.

Фото: Gov.kz

Родился в поселке Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области. Окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК (1998), Кокшетауский технический институт АЧС РК (2001).

Трудовая деятельность: инспектор государственного пожарного надзора (1995-1998); инспектор, старший инспектор государственного пожарного надзора, группы дознания и старший дознаватель по особо важным делам отделения дознания (1998-2005); начальник специализированного отряда филиала ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» по Западно-Казахстанской области (2006-2017); заместитель начальника ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Западно-Казахстанской области (2017-2020); начальник ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Актюбинской области» (2020); заместитель начальника ДЧС г. Астаны; начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области (2024-2025).

На занимаемой должности — с июля 2025 года.

Награжден орденами «Айбын» ІІ и І степени.

46 лет назад (1980) родился СУИНДИКОВ Нурдаулет Мыктыбекович – начальник службы по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Фото: СЦК

Родился в Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, специальность «Правоведение» (2000); Московский финансово-промышленный университет «Синергия», мастер делового администрирования (2018-2020); Российский университет дружбы народов, государственное и муниципальное управление (2021); Уральский государственный юридический университет имени В. Ф. Яковлева, магистр юриспруденции (2022).

Трудовая деятельность: специалист по правовой статистике и информации прокуратуры города Шымкента (2000); юрисконсульт Южной региональной дирекции телекоммуникаций АО «Казахтелеком»; старший помощник прокурора Арысского района Южно-Казахстанской области, прокурора отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры города Шымкента, начальник отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по гражданским и административным делам прокуратуры города Шымкент (2001-2005); старший прокурор отдела по надзору за применением законов в финансово-кредитной сфере, начальник отдела по надзору за применением законов об охране окружающей среды департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере, старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям-секретаря Координационного совета правоохранительных органов РК (2005-2010); прокурор района Сарыарка города Астаны (2010-2011); начальник управления, заместитель начальника департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры (2011-2016); первый заместитель прокурора Актюбинской области (2016-2018); работа на руководящих должностях в коммерческих структурах (2018-2020); советник Министра обороны Республики Казахстан (2020-2022); начальник Департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2022-2023); начальник Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2023); председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2023-2026).

На занимаемой должности — с февраля 2026 года.