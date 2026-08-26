26 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1920 году был принят декрет «Об образовании Автономной Киргизской Социалистической Советской Республики» со столицей в Оренбурге. Первым председателем ЦИК КАССР стал уроженец Западного Казахстана Сейткали Мендешев. В состав автономии вошли Уральская, Тургайская, Семипалатинская и Акмолинская губернии, а также части Букеевской и Оренбургской губерний. Современные очертания территория нашей страны приобрела только в 1924 году, когда после размежевания Средней Азии в её состав включили Джетысуйскую (Семиреченская область) и Сырдарьинскую губернии.

В 1931 году было принято решение об открытии Жамбылского областного историко-краеведческого музея, в залах и запасниках которого в настоящее время хранится свыше 40 тысяч ценных экспонатов, рассказывающих о периоде процветания древнего Тараза, бывшего важным звеном на Великом Шелковом пути, города развитой индустрии, науки, культуры.

У истоков создания музея стоял археолог, историк и востоковед Михаил Массон, ученый с мировым именем, под руководством которого проводились первые археологические экспедиции в Средней Азии. Как руководитель археологической экспедиции Михаил Массон обратился к местным органам власти Аулие-Атинского района (ныне — Жамбылская область) с предложением создать краеведческий музей, и эту идею поддержали.

В 1998 году в Таразе перед зданием Таразского государственного университета был установлен памятник Мухаммаду Хайдару Дулати.

Мирза Мухаммад Хайдар Дулати (1499-1551) — автор ряда исторических трудов XVI в., государственный деятель и военачальник средневекового государства Могулистан. Он получил хорошее образование, владел наряду с родным тюркским также персидским языком. До нашего времени дошли два его труда: это история могулов и ханов Чагатаидов в Кашгарии и Могулистане — «Тарих-и Рашиди» на среднеазиатском персидском, и поэма на тюркском языке «Джахан-наме».

В 1999 году в здании Казахского национального университета имени аль-Фараби была установлена мемориальная доска в честь академика Омирбека Жолдасбекова.

Омирбек Арисланович Жолдасбеков (1931-1999) — советский и казахстанский ученый-механик, академик АН КазССР (1979), доктор технических наук (1972), профессор (1973), лауреат Государственной премии КазССР (1982), заслуженный деятель науки КазССР (1974), государственный и общественный деятель.

В 2005 году в Алматы состоялась церемония гашения новой художественной почтовой марки, посвященной 10-летию принятия Конституции Казахстана.

На почтовой марке изображена эмблема празднования 10-летия принятия Конституции Республики Казахстан. Марка выполнена офсетным способом в четыре краски, размер 33×27,5 мм. Оформление — Р. Жапалова. Она изготовлена Китайской типографией почтовых марок при министерстве связи и информатизации КНР.

В 2010 году в Усть-Каменогорске были установлены самые большие в городе часы. Высота новой конструкции, сделанной из металла, составляет 10 метров, ширина ремешка — 1 метр 20 сантиметров, диаметр циферблата — 3 метра. По стилю это классические мужские часы. Достопримечательность установили в центре города у кинотеатра «Юбилейный». После подключения к электричеству на них установили точное время по сигналу Астаны. Конструкцию часов изготовило местное предприятие — ТОО «Завод металлоизделий».

В 2011 году Национальному теннисному центру в Астане был присвоен статус Азиатского теннисного центра. Теперь в мире насчитывается два Азиатских теннисных центра — один в Бангкоке, другой — в Астане.

В 2011 году на сцене Национального театра оперы и балета им. К. Байсеитовой состоялась премьера знаменитого на весь мир спектакля кыргызского писателя Чингиза Айтматова и казахского драматурга Калтая Мухамеджанова «Восхождение на Фудзияму», которую представил зрителям в рамках гастролей в столице театр имени М. Лермонтова (Алматы).

Более 30 лет пьеса не сходит с театральных сцен мира, в свое время ее ставили в Вашингтоне, Лондоне, Токио, а теперь показали и в Астане.

В 2013 году в Восточно-Казахстанском государственном университете им. С. Аманжолова, где проходила научно-практическая конференция в рамках II международного форума «Алтай — золотая колыбель тюркского мира», открылся Центр алтаеведения «Алтайтану». В работах по подготовке были задействованы ученые из Монголии, Китая, Алтайского края РФ и других стран.

В 2014 году в Лондоне состоялась церемония торжественного открытия Казахстанского центра мира и согласия. Работа Центра будет направлена на создание научно-образовательных кластеров, выделение грантов на реализацию проектов в области культуры, языка и образования, привлечение британского бизнеса в разработку и реализацию научно-технических и исследовательских проектов, обмен опытом профессорско-преподавательского состава ведущих вузов Казахстана и Великобритании.

В 2015 году в Сеуле (Южная Корея) ректору Казахского национального университета искусств, народной артистке Республики Казахстан Айман Мусахаджаевой было присвоено звание почетного доктора наук PhD университета Данкук (Ю. Корея). Диплом Почетного доктора PhD всемирно известная казахстанская скрипачка получила из рук президента университета Данкук Хо-сунг Чанга.

В 2016 году на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске началось строительство здания для Банка низкообогащенного урана. Факт выбора МАГАТЭ кандидатуры Казахстана для размещения банка является свидетельством высокого авторитета страны на международной арене.

В 2017 году в Караганде было открыто мемориальное сооружение в память о рок-звезде Викторе Цое. Сооружение сделано в виде трафарета и представляет собой солнечное затмение, внутри солнца вырезано изображение Виктора Цоя.

В 2019 году вышла в свет антология «Қазақ поэзиясының інжу-маржандары». В сборник «Жемчужины казахской поэзии» — так переводится название этой восхитительной книжной коллекции — вошли произведения 13 казахских поэтов. Среди них — творения Абая, Шакарима, Магжана Жумабаева, Касыма Аманжолова, Мукагали Макатаева. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал вступительное слово в каждом из 13 томов. Он подчеркнул необходимость популяризации оригинальной казахской литературы и ее пользы для будущих поколений.

В 2019 году в турнире Vienna Open, в котором приняли участие 398 спортсменов, казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик, получила специальный приз от легендарной Наны Александрии, заняв первое место среди женщин.

В 2019 году в столице открылся первый центр поддержки института семьи «Жанұя», в котором оказывают системную консультацию, помощь по вопросам общественного здравоохранения, образования, отвечают на вопросы по получению жилья, открытию бизнеса и получению государственной поддержки, трудоустройства. В центре организована работа 12 государственных и квазигосударственного секторов, которые оказывают более 70 видов услуг.

В 2020 году Центральная референтная лаборатория ННЦООИ стала первой лабораторией в Центральной Азии и одной из первых в мире, аккредитованной по новому международному стандарту управления лабораторными биологическими рисками, который определяет требования и рекомендации для лабораторий, работающих с опасными биологическими агентами и материалами, в целях контроля и снижения любых рисков, связанных с их хранением и использованием. В Национальном научном центре особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева состоялось торжественное вручение международных сертификатов ISO 35001 «Менеджмент биорисков для лабораторий».

В 2021 году сотрудники музея Абая в г. Семее представили Карамолинский устав, составленный Абаем. Свод законов был обнаружен в 2018 году в ходе научной командировки сотрудников Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі» в Казань. Кодекс был принят в 1885 году в местности Карамола на съезде, где Абай был избран верховным бием. Позже, по приказу военного губернатора Семипалатинска, документ был издан арабским шрифтом в типографии Казанского университета.

Карамолинский устав — это свод правил о защите прав и свобод человека. Как отмечают специалисты, эта работа определяет Абая как демократа, внесшего немало нововведений для облегчения жизни народа.

В 2021 году в Северо-Казахстанской области все выпуски газеты «Жас Азамат», которая издавалась в Петропавловске в 1918–1919 годы и освещала деятельность правительства «Алашорды», собрали в одну книгу. В книге систематизированы все выпуски этой газеты, приложены их копии на арабской графике. В ней публиковались статьи известных алашординцев.

В 2021 году в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия открылось Бюро почетного консула Республики Казахстан. На должность почетного консула был назначен председатель правления и президент компании «WILO SE», председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Гермес. Консульский патент новому почетному консулу официально вручил посол РК в ФРГ Даурен Карипов.

Открытие Бюро является показателем высокой динамики сотрудничества между РК и ФРГ и создает почву для еще большего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных связей между странами.

В 2024 году Нацбанк РК представил коллекционные монеты, посвященные 100-летию Рахимжана Кошкарбаева и Кемаля Акишева. Монеты, номиналом 200 тенге, изготовлены из мельхиора, тиражом 5 000 штук каждая. Монеты посвящены Народному герою Казахстана Рахимжану Кошкарбаеву, который водрузил знамя над Рейхстагом, и археологу Кемалю Акишеву, руководившему раскопками, приведшими к находке «Золотого человека».

В 2025 году казахстанский анимационный фильм «Алтын адам» завоевал приз зрительских симпатий на IV Международном детском кинофестивале, прошедшем в Иордании. Фильм создан по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан при поддержке Государственного центра поддержки национального кино. Производство осуществлено на киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова. Режиссёры — Турдыбек Майдан и Тилек Толеугазы, сценаристы — Аннас Багдат и Уларбек Нургалым. В конкурсной программе были представлены лучшие фильмы для детей и подростков из Казахстана, Китая, Нидерландов, Латвии и других стран.