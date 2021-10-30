08:15, 30 Октябрь 2021 | GMT +6
2698 человек выздоровели от КВИ за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2698 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 548,
город Алматы - 293,
город Шымкент - 81,
Акмолинская область - 149,
Актюбинская область - 78,
Алматинская область - 127,
Атырауская область - 77,
Восточно-Казахстанская область - 171,
Жамбылская область - 23,
Западно-Казахстанская область - 206,
Карагандинская область - 130,
Костанайская область - 18,
Кызылординская область - 36,
Мангистауская область - 137,
Павлодарская область - 320,
Северо-Казахстанская область - 265,
Туркестанская область - 39.
Итого выздоровевших в Казахстане - 883822.