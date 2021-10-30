2698 человек выздоровели от КВИ за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2698 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 548,

город Алматы - 293,

город Шымкент - 81,

Акмолинская область - 149,

Актюбинская область - 78,

Алматинская область - 127,

Атырауская область - 77,

Восточно-Казахстанская область - 171,

Жамбылская область - 23,

Западно-Казахстанская область - 206,

Карагандинская область - 130,

Костанайская область - 18,

Кызылординская область - 36,

Мангистауская область - 137,

Павлодарская область - 320,

Северо-Казахстанская область - 265,

Туркестанская область - 39.

Итого выздоровевших в Казахстане - 883822.