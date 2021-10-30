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    08:15, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    2698 человек выздоровели от КВИ за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2698 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 548,

    город Алматы - 293,

    город Шымкент - 81,

    Акмолинская область - 149,

    Актюбинская область - 78,

    Алматинская область - 127,

    Атырауская область - 77,

    Восточно-Казахстанская область - 171,

    Жамбылская область - 23,

    Западно-Казахстанская область - 206,

    Карагандинская область - 130,

    Костанайская область - 18,

    Кызылординская область - 36,

    Мангистауская область - 137,

    Павлодарская область - 320,

    Северо-Казахстанская область - 265,

    Туркестанская область - 39.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 883822.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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