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269 школьников заболели КВИ с начала сентября в Кокшетау

6 Ноября 2021 03:43
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269 школьников заболели КВИ с начала сентября в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С начала сентября в 29 объектах среднего образования Кокшетау выявлено 269 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников. На 5 ноября на карантине находятся 15 детей в 13 объектах образования. Об этом сообщил на прошедшем брифинге главный государственный санитарный врач города Кокшетау Канат Искаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам спикера, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в мире остается напряженной. В РК за сутки выявлен 1 421 новый инфицированный.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах республики по темпам распространения коронавирусной инфекции, на 5 ноября 2021 года Акмолинская область все еще находится в «красной» зоне. «С начала пандемии в городе Кокшетау зарегистрирован 13 641 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. За 5 дней ноября зарегистрировано 94 случая, из них 11 случаев среди школьников. За последние сутки количество инфицированных составило 14 человек, идет снижение заболеваемости», - отметил К. Искаков.

Между тем, сохраняется высокая смертность. Так, за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая от КВИ в Кокшетау.

Как отметил главный госсанврач Кокшетау, на сегодняшний день госпитализировано 217 человек, 27 больных находятся в реанимации, все они в кислородозависимом состоянии. 99% болеющих не вакцинированы.

С начала сентября в 29 объектах среднего образования выявлено 269 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников.

«244 из них учились в штатном режиме. На 5 ноября на карантине находятся 15 детей в 13 объектах образования. Все лечатся на дому амбулаторно», - добавил К. Искаков.


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#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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