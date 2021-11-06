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вчера 23:35
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269 школьников заболели КВИ с начала сентября в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С начала сентября в 29 объектах среднего образования Кокшетау выявлено 269 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников. На 5 ноября на карантине находятся 15 детей в 13 объектах образования. Об этом сообщил на прошедшем брифинге главный государственный санитарный врач города Кокшетау Канат Искаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам спикера, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в мире остается напряженной. В РК за сутки выявлен 1 421 новый инфицированный.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах республики по темпам распространения коронавирусной инфекции, на 5 ноября 2021 года Акмолинская область все еще находится в «красной» зоне. «С начала пандемии в городе Кокшетау зарегистрирован 13 641 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. За 5 дней ноября зарегистрировано 94 случая, из них 11 случаев среди школьников. За последние сутки количество инфицированных составило 14 человек, идет снижение заболеваемости», - отметил К. Искаков.
Между тем, сохраняется высокая смертность. Так, за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая от КВИ в Кокшетау.
Как отметил главный госсанврач Кокшетау, на сегодняшний день госпитализировано 217 человек, 27 больных находятся в реанимации, все они в кислородозависимом состоянии. 99% болеющих не вакцинированы.
С начала сентября в 29 объектах среднего образования выявлено 269 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников.
«244 из них учились в штатном режиме. На 5 ноября на карантине находятся 15 детей в 13 объектах образования. Все лечатся на дому амбулаторно», - добавил К. Искаков.
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