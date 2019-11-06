269 онлайн-займов обманным путем оформила алматинка на продавцов рынка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Крупные мошенничества в сфере онлайн-кредитования выявили полицейские в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным полиции, гражданке Н., 1987 года рождения, обманным путем удалось оформить на третьих лиц 269 онлайн займов.

«Действовала женщина преимущественно на рынках города. Под предлогом покупки какого-либо товара и вещей, она входила в доверие продавцам и обманным путем оформляла на них онлайн-кредиты. Вышеуказанная преступная схема работала следующим образом: гр.Н., в данном случае потенциальный покупатель, утверждает, что у нее, якобы, нет с собой наличных денег, и оплату за приобретенную вещь ей отправит на карту ее родственник. Для этого она просит реквизиты карточки и данные удостоверения личности у продавца, спустя некоторое время поступают деньги на карту. Между тем, гр.Н. просит продавца снять наличность в близрасположенном банкомате. Необходимую сумму она отдает за товар, а остальное забирает себе. А, тем временем, по истечении нескольких дней продавцам приходит уведомление о необходимости оплаты суммы долга для погашения оформленного онлайн кредита. Установлено, что гражданка Н. получив данные о банковской карте и удостоверении личности потерпевших, получала от их имени займ в микрокредитных организациях, оказывающих онлайн-услуги по выдаче кредита», - сообщил начальник УП Медеуского района Болат Тотыбаев.

Каждый раз она приходила на рынки в новом образе, меняла внешний вид, а именно красила волосы в разные цвета, то есть это все делалось для того, чтобы новые жертвы на рынках не узнавали ее внешность.

«Параллельно гр.Н. искала новые пути совершения мошеннических действий. Так, на одной из интернет-площадок она нашла объявление, где требовалась сиделка за пожилым человеком. Там же фальшивые доверительные отношения помогли ей завладеть крупной суммой денег, аналогично, получив его персональные данные, оформила быстрый кредит. В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 190 (мошенничество) УК РК, подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности», - резюмировал майор Тотыбаев.

Задержанная водворена в ИВС ДП города Алматы. Расследование продолжается.