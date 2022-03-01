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268 тысяч человек вакцинировалось от КВИ в Атырауской области

1 Марта 2022 03:00
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268 тысяч человек вакцинировалось от КВИ в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 268 тысяч человек привились первым компонентом вакцин от COVID-19 в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, первым компонентом различных вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привиты 268 481 человек. Второй компонент вакцин получили 253 896 жителей. Вакциной Pfizer в области привиты 7 056 человек - беременные и кормящие женщины, а также подростки.

«Вакциной Pfizer женщины прививаются при их согласии, а подростки - с согласия законных представителей», - напомнили в пресс-службе управления. Ревакцинированы от COVID-19 в Атырауской области 39 061 человек.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области за сутки не выявлено заболевших COVID-19.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Общество   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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