268 тысяч человек привились от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 268 тысяч человек привились первым компонентом вакцин от COVID-19 в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, первым компонентом различных вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привиты 268 012 человек. Второй компонент вакцин получили 253 002 жителя. Вакциной Pfizer в области привиты 6 852 человека- беременные и кормящие женщины, а также подростки.

«Вакциной Pfizer женщины прививаются при их согласии, а подростки - с согласия законных представителей», - напомнили в пресс-службе управления. Ревакцинированы от COVID-19 в Атырауской области 37 155 человек.

Как сообщалось, в инфекционных стационарах Атырауской области лечатся 50 больных КВИ.







