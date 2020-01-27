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вчера 21:47
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вчера 14:29
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вчера 13:13
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268 преступлений раскрыла акмолинская служебная собака Вия
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области тайник с похищенными вещами обнаружила служебная собака Вия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
«Кража была совершена 23 января в городе Атбасаре. По словам заявителей, неизвестные, сорвав навесной замок, проникли в торговый контейнер на территории рынка и похитили материальные ценности, причинив ущерб в размере более 240 000 тенге», - рассказали в ведомстве.Сразу же после поступления сообщения на место выехала следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли младший оперуполномоченный сержант полиции Самат Смагулов и служебная собака Вия. Всего несколько минут понадобилось Вие, чтобы взять запаховый след и привести полицейских и потерпевших к территории автовокзала. Здесь и была найдена часть похищенных вещей, которые подозреваемый предварительно спрятал.
«После осмотра места происшествия, опроса потерпевших и возможных свидетелей, полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленные на фасадах нескольких торговых домов. В объектив одной них и попал подозреваемый. Им оказался 26-летний житель Восточно-Казахстанской области, которого сразу же задержали», - добавили в ведомстве.
Как отметили полицейские, на службе в Атбасарском отделе полиции восточноевропейская овчарка Вия с 2017 года. За три года службы собака в тандеме с сержантом полиции Саматом Смагуловым раскрыли 268 преступлений.
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