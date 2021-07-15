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    11:12, 15 Июль 2021 | GMT +6

    268 кандидатов на выборы сельских акимов зарегистрировано в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на 75 мест на должность сельского акима претендуют 268 человек. Регистрация кандидатов на выборы завершилась. С 15 июля началась агитационная кампания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На первые прямые выборы сельских акимов в области было выдвинуто 303 кандидата: 216 самовыдвиженцев и 87 - от политических партий. По результатам проверок 25 претендентов получили отказ из-за несоответствия требованиям государственной службы. Добровольно сняли свои кандидатуры девять человек.

    «Территориальными избирательными комиссиями зарегистрировано 268 кандидатов, из них 187 – самовыдвиженцы, 81 – представители партий. В среднем конкуренция составляет 3,5 человека на одно место. Есть округа, где в выборной борьбе будут участвовать по пять-шесть кандидатов», – сообщили в областной избирательной комиссии.

    Из зарегистрированных кандидатов 226 (84%) мужчин и 42 (16%) женщины. Все имеют высшее образование. Средний возраст чуть больше 40 лет. По специальностям преобладают юристы, экономисты. Некоторые кандидаты имеют сельскохозяйственные профессии.

    Напомним, в Карагандинской области первые прямые выборы сельских акимов состоятся 25 июля. Они пройдут в 149 населенных пунктах. Предстоит избрать 75 сельских акимов. Свой голос за будущего сельского главу смогут отдать более 81 тыс. избирателей. В проведении выборов будут задействованы 164 избирательные комиссии – 15 территориальных и 149 участковых.


    Теги:
    Выборы акимов Карагандинская область Выборы
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