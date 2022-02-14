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266 тысяч человек привились от COVID-19 в Атырауской области

14 Февраля 2022 02:30
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266 тысяч человек привились от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области прививки от COVID-19 получили 266 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время первым компонентом различных вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привито 266 662 человека. Второй компонент вакцин получили 250 203 человека.

Вакциной Pfizer в области привито 6 072 человека - беременные и кормящие женщины, а также подростки.

«Вакциной Pfizer женщины прививаются при их согласии, а подростки с согласия законных представителей»,- уточнили в пресс-службе управления здравоохранения области.

Ревакцинацию от COVID-19 прошли 31 064 человека.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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