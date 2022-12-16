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266 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

16 Декабря 2022, 09:36
266 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 16 декабря лечение от коронавируса продолжают получать в Казахстане 2 102 человека (–1 990+ и 112 КВИ-), из них в стационарах находятся 328 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 774 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 12 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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