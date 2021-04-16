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    08:00, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    2656 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 601,

    город Алматы - 673,

    город Шымкент - 119,

    Акмолинская область - 90,

    Актюбинская область - 120,

    Алматинская область - 232,

    Атырауская область - 117,

    Восточно-Казахстанская область - 106,

    Жамбылская область - 40,

    Западно-Казахстанская область - 112,

    Карагандинская область - 201,

    Костанайская область - 28,

    Кызылординская область - 75,

    Мангистауская область - 35,

    Павлодарская область - 43,

    Северо-Казахстанская область - 42,

    Туркестанская область - 22.

    Всего в стране выявлено 281351 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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