265 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Ровно год назад в регионе стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. За это время 265 тысяч жителей Атырауской области привились первым компонентом вакцин от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, всего в период с 1 февраля 2021 года по 1 февраля 2022 года первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировались 264 958 человек. Вторым компонентом вакцин привито 247 648 местных жителей. Ревакцинацию от COVID-19 прошли 24 955 человек.

Напомним, что в регионе действуют 69 прививочных пунктов, 10 из них являются передвижными.

Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру колл-центра: 98-02-92.

Как ранее сообщалось, Атырауской области вакциной Pfizer привито 5 304 человека



