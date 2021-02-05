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    09:34, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    265 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 265 пациентов, получающих лечение от коронавируса, находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

    «На 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 480 человек (16 584 КВИ+ и 10 896 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 734 пациента, на амбулаторном уровне – 21 746 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 265 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов; на аппарате ИВЛ - 48 пациентов», - сообщила в Telegram пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане, по данным coronavirus2020.kz, выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Кроме того, третьего февраля зафиксирован 71 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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