РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:40, 30 Январь 2021 | GMT +6

    265 казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 30 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 27 403 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    Из получающих лечение 27 403 человек: 15 787 КВИ+ и 11 616 КВИ-, из них в стационарах находится – 6 430 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 973 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    - в тяжелом состоянии – 265 пациентов,

    - в состоянии крайней степени тяжести – 61 пациент;

    - на аппарате ИВЛ - 43 пациента.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:17
    Для меня полнейшая неожиданность — министр по ЧС о задержании в его ведомстве
    Сегодня, 14:13
    Возможную смену владельца «АрселорМиттал Темиртау» прокомментировал Канат Шарлапаев
    Сегодня, 14:04
    Казахстанский велогонщик завоевал золотую медаль на Азиатских играх
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!