265 казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 30 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 27 403 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

Из получающих лечение 27 403 человек: 15 787 КВИ+ и 11 616 КВИ-, из них в стационарах находится – 6 430 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 973 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 265 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести – 61 пациент;

- на аппарате ИВЛ - 43 пациента.



