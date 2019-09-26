265 человек отказались прививаться от кори в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проводится дополнительная иммунизация населения против кори и краснухи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вакцину ставят североказахстанцам в возрасте от 20 до 29 лет независимо от прививочного статуса, за исключением лиц, привитых против кори, краснухи и паротита в этом эпидемическом сезоне - с ноября 2018 года - и беременных. Не учитываются ранее полученные профилактические прививки, в том числе в период предыдущей кампании иммунизации.

«Необходимость дополнительной иммунизации обусловлена продолжающейся регистрацией заболеваемости корью по всей территории республики. В Северо-Казахстанской области в этом году зарегистрировали 280 случаев кори. Заболеваний краснухой не было. Высокая заболеваемость регистрируется среди населения 20-29 и детей до 1 года жизни, не достигших прививочного возраста», - объяснили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

В пресс-службе управления здравоохранения проинформировали, что ведомство закупило 51,2 тыс. доз вакцины против кори и краснухи на общую сумму 14,7 млн тенге. Всего планируется привить 46,5 тыс. человек.

В облздраве рассказали, что некоторые жители региона не желают ставить вакцину. Отказываются по личным и религиозным убеждениям. Есть среди тех, кто не хочет делать прививки, люди, ссылающиеся на негативную информацию, которую они почерпнули на просторах интернета. Всего во втором квартале отказались от прививок 265 человек.

Санитарные врачи предупреждают, что корь и краснуха относятся к острым инфекционным вирусным заболеваниям преимущественно с воздушно-капельным путем передачи.

Корь может дать такие осложнения, как бронхит, пневмония, ложный круп, кератиты, отиты, синуситы, пиелонефриты. Наиболее тяжелым и грозным осложнением являются энцефалит и панэцефалит - поражение головного мозга, которое начинается спустя годы после перенесенного заболевания корью.

Краснуха особенно опасна для беременных. Врожденная краснушная инфекция возникает при внутриутробном инфицировании плода вирусом краснухи, который может приводить к выкидышу, внутриутробной смерти или рождению ребенка с синдромом врожденной краснухи. Врожденные дефекты, ассоциированные с синдромом врожденной краснухи, включают заболевания сердца, поражения глаз, снижения слуха, задержки умственного развития.

Врачи напоминают, что специфического лечения против кори и краснухи нет. Единственно эффективным способом защиты от этих заболеваний является вакцинация. Плановые прививки против кори и краснухи проводятся детям в возрасте 1 год и 6 лет.