08:00, 15 Апрель 2021 | GMT +6
2641 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 2641 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 650,
город Алматы - 657,
город Шымкент - 111,
Акмолинская область - 85,
Актюбинская область - 109,
Алматинская область - 220,
Атырауская область - 113,
Восточно-Казахстанская область - 95,
Жамбылская область - 38,
Западно-Казахстанская область - 117,
Карагандинская область - 202,
Костанайская область - 28,
Кызылординская область - 65,
Мангистауская область - 52,
Павлодарская область - 45,
Северо-Казахстанская область - 26,
Туркестанская область - 28.
Всего в стране выявлено 278695 заболевших.