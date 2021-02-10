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    09:17, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    264 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 991 человек продолжают получать лечение от коронавируса. 264 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 10 февраля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 991 человек (16 188 КВИ+ и 9 803 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 438 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 553 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 264 пациента,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 46 пациентов;

    •на аппарате ИВЛ - 45 пациентов.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1053 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 1233 человека выздоровели.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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