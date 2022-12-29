263 казахстанца заболели коронавирусом

29 Декабря 2022, 08:38

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 29 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2729 человек (–2578 + и 151 КВИ-), передает МИА «Казинформ».

По информации Министерства здравоохранения РК, в стационарах находятся 256 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 2473 пациентa. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

263 казахстанца заболели коронавирусом.