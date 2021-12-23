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262 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

23 Декабря 2021 08:39
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262 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать в Казахстане 18 685 человек. В тяжелом состоянии находятся 262 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

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На 23 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 685 человек (–16 239+ и 2 446 КВИ-), из них в стационарах находится – 2 947 пациент, на амбулаторном уровне – 15 738 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 262 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 73 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 62 пациента.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 477 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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