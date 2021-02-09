261 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 26 380 человек. В тяжелом состоянии находится 261 пациент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 9 февраля лечение от КВИ продолжают получать 26 380 человек (16 376 КВИ+ и 10 004 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 560 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 820 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 261 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести – 50 пациентов;

•на аппарате ИВЛ - 41 пациент.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 918 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.