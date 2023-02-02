2600 видеокамер установят в этом году в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 2023 году в Актобе планируется установить 2 600 видеокамер. Это будет способствовать улучшению чистоты и порядка, общественной безопасности. Об этом рассказал аким города Мурат Журебеков в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из жительниц города выступила с вопросом о необходимости установки информационных вывесок на остановках города для того, чтобы горожане знали о маршрутах движения общественного транспорта.

Аким города сообщил, что в дальнейшем в городе на автобусных остановках будут установлены электронные табло с информацией о маршрутах движения автобусов. Однако вместе с электронными табло нужно устанавливать видеокамеры в целях защиты от вандализма.

«Климат в Актобе такой, что шесть месяцев в городе холодно. Внимание будем уделять установке теплых остановок, также в них должны быть установлены электронные табло как в Астане. Однако у нас мало видеокамер в городе, всего 208. Из-за отсутствия видеокамер вандалы могут сломать электронные табло. По поручению акима области в этом году в городе установят 2 600 видеокамер, тогда и на остановках будет порядок. Информационные табло должны быть, маршруты движения автобусов должны соответствовать нормативам», - уверен аким города.

Также жители поднимали вопросы соблюдения чистоты и порядка в городе, необходимости создания групп волонтеров по контролю за чистотой на улицах и во дворах.

«Создание общественных групп волонтеров – это хорошо, но я считаю, что более эффективнее будет поставить камеры и штрафовать нарушителей порядка и чистоты. Это также отразится на уровне общественной безопасности», - добавил аким.