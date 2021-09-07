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260 тысяч казахстанцев использовали свои пенсионные накопления через Отбасы банк

Автор:  
Арайлым Мұрат
7 Сентября 2021, 15:12
260 тысяч казахстанцев использовали свои пенсионные накопления через Отбасы банк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно, в своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев предложил разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше пороговой достаточности на счет в «Отбасы банк». В пресс-службе банка отметили, что новая инициатива Главы государства в первую очередь поможет решить жилищный вопрос именно молодым казахстанцам. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 сентября 2021 года в ежегодном Послании народу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разрешить казахстанцам перечислять часть пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в Отбасы банке. По словам Главы государства, эта мера позволит стимулировать привычку накапливать средства и грамотно ими распоряжаться. В Отбасы банке поддерживают инициативу президента, ведь она позволит казахстанцам практически в два раза сократить срок накопления средств в Отбасы банке и отметить новоселье гораздо раньше. На данный момент 260 тысяч казахстанцев уже использовали свои пенсионные накопления через Отбасы банк на общую сумму свыше 1,4 триллиона тенге», - пояснили в пресс-службе организации.

В Отбасы банк отметили, что средства были направлены на погашение задолженности по займам в Отбасы банке и других БВУ, полный выкуп, внесение первоначального взноса для получения ипотеки, строительство индивидуального жилого дома и покупку участка.

При этом в разрезе возрастов большая доля (46,1%) приходится на граждан в возрасте 36-45 лет, доля в размере 18,5% приходится на возраст 26-35 года. На вкладчиков в возрасте 18-25 лет приходится всего 0,1% изъятий средств из пенсионного фонда.

В Отбасы банке считают, что новая инициатива Главы государства в первую очередь поможет решить жилищный вопрос именно молодым казахстанцам. Ведь у них еще нет достаточных накоплений для покупки жилья или первоначального взноса. И по оценке банка около 190 тысяч молодых семей смогут воспользоваться этой возможностью в течение года. Еще порядка 15 тысяч семей будут открывать вклады ежегодно.

«В целом порядок подачи заявки в Единый накопительный пенсионный фонд (далее – ЕНПФ) на получение единовременной пенсионной выплаты будет такой же, как и сейчас, через платформу enpf-otbasy.kz. После поступления средств со счета вкладчика в ЕНПФ на специальный счет в Отбасы Банке, единовременные пенсионные выплаты будут направляться на депозит жилищных строительных сбережений. Планируется что данный механизм будет отработан и запущен Отбасы банком до конца года. При этом, накапливая на счете в Отбасы банке средства, в том числе и из пенсионных накоплений, вкладчики могут затем получить жилищный или промежуточный заем, а также воспользоваться всеми действующими программами банка», - отметили в пресс-службе организации.

То есть, нововведение предусматривает то, что казахстанцы смогут перечислять на счет в Отбасы банк любую сумму, которая превышает порог достаточности и это можно будет делать ежемесячно.

«При этом не обязательно, чтобы перечисленных средств сразу хватало на первоначальный взнос. Первое время деньги можно будет просто накапливать, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве первоначального взноса и прокредитоваться по программам банка», - добавили в пресс-службе Отбасы банка.

Банки   Жилье   ЕНПФ   Общество   Молодежь  
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