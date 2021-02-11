09:22, 11 Февраль 2021 | GMT +6
260 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 272 человека в Казахстане продолжают получать лечение от коронавирусной инфекции. 260 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
На 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 25 272 человека (15 660 КВИ+ и 9 612 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 318 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 954 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 260 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 48 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 46 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1007 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 1530 человек выздоровели.