260 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 272 человека в Казахстане продолжают получать лечение от коронавирусной инфекции. 260 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 25 272 человека (15 660 КВИ+ и 9 612 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 318 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 954 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 260 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 48 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 46 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1007 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 1530 человек выздоровели.