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    09:22, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    260 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 272 человека в Казахстане продолжают получать лечение от коронавирусной инфекции. 260 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 25 272 человека (15 660 КВИ+ и 9 612 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 318 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 954 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 260 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 48 пациентов;

    • на аппарате ИВЛ - 46 пациентов.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1007 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 1530 человек выздоровели.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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