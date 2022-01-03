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260 млн тенге сэкономили на покупке угля в СКО

3 Января 2022 13:52
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260 млн тенге сэкономили на покупке угля в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В двух районах Северо-Казахстанской области планируют построить ветроэлектростанции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На итоговом брифинге руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бахыт Ильясов рассказал об альтернативных источниках энергии, которые используют в регионе.

В регионе действуют 174 объекта по использованию возобновляемой энергии суммарной мощностью 70,3 МВт. В том числе шесть ветрогенераторов, одна гидроэлектростанция, 125 биокотлов. По словам Б.Ильясова, за последние шесть лет мощность объектов увеличилась в 25 раз.

Биокотлы устанавливают с 2015-го года. На этот тип отопления перевели 81 госучреждение. В результате бюджет отказался от приобретения 26 тысяч тонн угля на 260 млн тенге. В этом году установили семь котлов, работающих на биомассе в пяти районах. Сейчас формируют план установки котлов в 2022-м году.

«В 2022-2023 годах ТОО «ENERGO TRUST» планирует строительство ветроэлектростанции мощностью 50 МВт в Айыртауском районе. Проводятся проектно-изыскательные работы. В Тайыншинском районе ТОО «Green city KZ» в 2022-2024 годах построит ветроэлектростанции мощностью 10 МВт. Внедрение проектов по возобновляемым источникам энергии приведет к улучшению экологической обстановки в области и позволит уменьшить выбросы в окружающую среду загрязняющих веществ и парниковых газов, снижению рисков крупномасштабных аварий», - сказал Б.Ильясов.



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#Энергетика   #Северо-Казахстанская область   #ЖКХ   #Акимат  
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Автор:

Олеся Жуковень

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