26 тысяч случаев заболевания ОРВИ зафиксировали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские медики заявили, что сезон ОРВИ и гриппа начался в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Нелли Муликовой, с начала эпидемиологического сезона по всему региону зарегистрировано 26 071 случай заболевания острой респираторной вирусной инфекцией.

Такой показатель превышает в 3,5 раза данные по 2021 году.

Спикер связала высокий уровень заболевания гриппом и простудой с эпидемией COVID-19. Она отметила, что процент детей до 14 лет, заболевших гриппом в этот сезон, составляет 54,5.

«Важно знать, что ОРВИ и грипп передаются от человека к человеку воздушным и бытовым путями. Они очень похожи на симптомы коронавируса, который в нашей области до сих пор регистрируется. И, хотя разрешено ходить без масок, мы всё же рекомендуем их носить, так как сейчас идет сезонная вспышка», - пояснила Нелли Муликова.

Напомним, в Нур-Султане показатель заболеваемости ОРВИ вырос в 3,6 раза.