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    10:31, 30 Март 2021 | GMT +6

    26 тысяч новых рабочих мест планируют создать в СКО к 2025 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реализация Комплексного плана социально-экономического развития Северо-Казахстанской области обеспечит к 2025 году создание 26 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщили в Министерстве национальной экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев, для повышения доступности и качества услуг систем здравоохранения и образования, предусмотрено создание современной инфраструктуры. Будут построены областная многопрофильная больница, а также 47 медицинских объектов в районных центрах, опорных и спутниковых сельских населенных пунктах.

    «В целях ликвидации трехсменных и аварийных школ будут построены 16 школ. Также планируется строительство коррекционной школы – интерната для детей с особыми образовательными потребностями на 400 мест. Наряду с этим будут созданы ВУЗ по опыту Назарбаев Университета и Центр академического превосходства. Также, в целях улучшения жилищно-бытовых условий курсантов и повышения качества подготовки офицеров, планируется строительство зданий и сооружений Военного института Национальной гвардии. В рамках проекта «С дипломом в село!» в сельские населенные пункты ежегодно будут привлекаться порядка 300 специалистов социальной сферы», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    По его словам, для популяризации истории региона планируется комплексное изучение археологических памятников и объектов историко-культурного значения.

    «Реализация Комплексного плана обеспечит к 2025 году создание 26 тысяч новых рабочих мест, привлечение порядка 1,3 трлн частных инвестиций, объем обрабатывающей промышленности вырастет на 25% и продукция сельского хозяйства на 54%. Реальный доход населения и производительность труда увеличатся на 30%», - проинформировал А. Иргалиев.

    По данным министра, в результате достижения целевых показателей реальный рост ВРП увеличится до 5,2% в 2025 году.

    Асет Иргалиев отмечает, что реализация Комплексного плана позволит нарастить темпы роста экономики СКО и обеспечить повышение качества жизни и благосостояния населения.



    Теги:
    Правительство Северо-Казахстанская область Правительство РК Экономика
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