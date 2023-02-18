26 туш сайгаков изъяли во дворе дома у жителя Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Во дворе дома жителя Кызылординской области нашли 26 туш сайгаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Кызылординской области, Аральский районный отдел полиции и РГКП «Охотзоопром» в ходе досмотра во дворе дома 37-летнего жителя района изъяли 26 туш сайгаков.

«Проводится досудебное расследование по статье 339 по части 2 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются», - заявили в пресс-службе областного департамента полиции.