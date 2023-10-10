Министр просвещения РК Гани Бейсенбаев рассказал о мерах по улучшению качества преподавания в колледжах, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В целях формирования качественного состава педагогов и руководителей колледжей приняты меры по привлечению в колледжи специалистов с производства с установлением доплаты в размере до 35%, - сказал Гани Бейсенбаев на заседании правительства.

По его словам, в целях формирования новых лидеров изменений в колледжах прорабатываются вопросы по формированию кадрового резерва.

- Формат и структура курсов повышения квалификации педагогов ориентированы на обучение и практику в конкретных производственных условиях. В дальнейшем 26 тысяч педагогов пройдут курсы повышения квалификации в новом формате, - сообщил министр.

Как рассказали ранее в департаменте технического и профессионального образования министерства просвещения РК, с текущего года привлеченным с производства педагогам со стажем работы не менее 5 лет будет присваиваться квалификационная категория «педагог – модератор» без прохождения аттестации и производиться доплата в размере 30% от оклада.

Педагогам с производственным стажем более 10 лет будет присваиваться категория эксперта с 35% надбавкой к зарплате.