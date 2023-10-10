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    14:03, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    26 тысяч педагогов пройдут курсы повышения квалификации в новом формате

    ТиПО
    Фото: Kazinform

    Министр просвещения РК Гани Бейсенбаев рассказал о мерах по улучшению качества преподавания в колледжах, передает корреспондент агентства Kazinform.

     - В целях формирования качественного состава педагогов и руководителей колледжей приняты меры по привлечению в колледжи специалистов с производства с установлением доплаты в размере до 35%, - сказал Гани Бейсенбаев на заседании правительства.

    По его словам, в целях формирования новых лидеров изменений в колледжах прорабатываются вопросы по формированию кадрового резерва.

    - Формат и структура курсов повышения квалификации педагогов ориентированы на обучение и практику в конкретных производственных условиях. В дальнейшем 26 тысяч педагогов пройдут курсы повышения квалификации в новом формате, - сообщил министр.

     Как рассказали ранее в департаменте технического и профессионального образования министерства просвещения РК, с текущего года привлеченным с производства педагогам со стажем работы не менее 5 лет будет присваиваться квалификационная категория «педагог – модератор» без прохождения аттестации и производиться доплата в размере 30% от оклада.

    Педагогам с производственным стажем более 10 лет будет присваиваться категория эксперта с 35% надбавкой к зарплате.

     

    Теги:
    Правительство Минпросвещения РК Зарплата Образование
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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