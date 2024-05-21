26 тысяч казахстанских семей, пострадавших от паводков, получили свыше 10 млрд тенге

Премьер-министр РК Олжас Бектенов доложил Президенту, что работа по ликвидации последствий паводков и оказанию всемерной помощи пострадавшим гражданам ведется под непосредственным контролем Правительства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

По словам Премьер-министра, на сегодняшний день 61 352 человека уже вернулись в свои дома. Жителям, которые остаются в эвакуационных пунктах (5 452 человек), оказывается вся необходимая помощь.

В частности, по состоянию на 20 мая свыше 26 тысяч семей (всего поступило 32 655 заявлений) получили единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге.

Данная работа полностью завершена в:

Актюбинской,

Западно-Казахстанской,

Акмолинской,

Карагандинской,

Павлодарской,

области Абай,

области Улытау.

В Северо-Казахстанской области выплату получили 6 090 семей, в Костанайской – 4 085 семей, в Атырауской – 3 730 семей .

Кроме того, начата работа по обеспечению жильем жителей пострадавших районов. На сегодня 239 семей получили новые дома и квартиры, из них:

146 – в Костанайской области,

57 – в Акмолинской,

28 – в Актюбинской,

6 – в Карагандинской,

2 – в Павлодарской.

Глава Правительства также проинформировал о строительстве 873 новых домов для пострадавших граждан. В частности, ведется строительство:

357 домов в Западно-Казахстанской области,

88 – в Костанайской,

153 – в Актюбинской,

70 – в Атырауской,

200 – в Северо-Казахстанской,

5 – в Павлодарской.

На текущую дату 891 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья на общую сумму в 1,9 млрд тенге.

В целом, в пострадавших регионах обследовано 11 137 жилых домов, по 7 863 объектам оценка завершена.

Олжас Бектенов отметил, что по мере завершения оценки пострадавшим жителям осуществляются выплаты дополнительной компенсации для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге.

Бизнес также не остался без внимания государства. Определены механизмы и уже начата работа по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям. Привлечены дополнительные ресурсы для оперативной оценки утраченного жилья и имущества.