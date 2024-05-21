26 тысяч казахстанских семей, пострадавших от паводков, получили свыше 10 млрд тенге
Премьер-министр РК Олжас Бектенов доложил Президенту, что работа по ликвидации последствий паводков и оказанию всемерной помощи пострадавшим гражданам ведется под непосредственным контролем Правительства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
По словам Премьер-министра, на сегодняшний день 61 352 человека уже вернулись в свои дома. Жителям, которые остаются в эвакуационных пунктах (5 452 человек), оказывается вся необходимая помощь.
В частности, по состоянию на 20 мая свыше 26 тысяч семей (всего поступило 32 655 заявлений) получили единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге.
Данная работа полностью завершена в:
- Актюбинской,
- Западно-Казахстанской,
- Акмолинской,
- Карагандинской,
- Павлодарской,
- области Абай,
- области Улытау.
В Северо-Казахстанской области выплату получили 6 090 семей, в Костанайской – 4 085 семей, в Атырауской – 3 730 семей .
Кроме того, начата работа по обеспечению жильем жителей пострадавших районов. На сегодня 239 семей получили новые дома и квартиры, из них:
- 146 – в Костанайской области,
- 57 – в Акмолинской,
- 28 – в Актюбинской,
- 6 – в Карагандинской,
- 2 – в Павлодарской.
Глава Правительства также проинформировал о строительстве 873 новых домов для пострадавших граждан. В частности, ведется строительство:
- 357 домов в Западно-Казахстанской области,
- 88 – в Костанайской,
- 153 – в Актюбинской,
- 70 – в Атырауской,
- 200 – в Северо-Казахстанской,
- 5 – в Павлодарской.
На текущую дату 891 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья на общую сумму в 1,9 млрд тенге.
В целом, в пострадавших регионах обследовано 11 137 жилых домов, по 7 863 объектам оценка завершена.
Олжас Бектенов отметил, что по мере завершения оценки пострадавшим жителям осуществляются выплаты дополнительной компенсации для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге.
Бизнес также не остался без внимания государства. Определены механизмы и уже начата работа по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям. Привлечены дополнительные ресурсы для оперативной оценки утраченного жилья и имущества.