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    15:15, 21 Май 2024 | GMT +6

    26 тысяч казахстанских семей, пострадавших от паводков, получили свыше 10 млрд тенге

    выплаты
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов доложил Президенту, что работа по ликвидации последствий паводков и оказанию всемерной помощи пострадавшим гражданам ведется под непосредственным контролем Правительства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    По словам Премьер-министра, на сегодняшний день 61 352 человека уже вернулись в свои дома. Жителям, которые остаются в эвакуационных пунктах (5 452 человек), оказывается вся необходимая помощь.

    В частности, по состоянию на 20 мая свыше 26 тысяч семей (всего поступило 32 655 заявлений) получили единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге.

    Данная работа полностью завершена в: 

    • Актюбинской, 
    • Западно-Казахстанской,
    • Акмолинской,
    • Карагандинской,
    • Павлодарской,
    • области Абай,
    • области Улытау.

    В Северо-Казахстанской области выплату получили 6 090 семей, в Костанайской4 085 семей, в Атырауской3 730 семей .

    Кроме того, начата работа по обеспечению жильем жителей пострадавших районов. На сегодня 239 семей получили новые дома и квартиры, из них:

    • 146 – в Костанайской области,
    • 57 – в Акмолинской,
    • 28 – в Актюбинской,
    • 6 – в Карагандинской,
    • 2 – в Павлодарской.

    Глава Правительства также проинформировал о строительстве 873 новых домов для пострадавших граждан. В частности, ведется строительство:

    • 357 домов в Западно-Казахстанской области,
    • 88 – в Костанайской,
    • 153 – в Актюбинской,
    • 70 – в Атырауской,
    • 200 – в Северо-Казахстанской,
    • 5 – в Павлодарской.

    На текущую дату 891 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья на общую сумму в 1,9 млрд тенге.

    В целом, в пострадавших регионах обследовано 11 137 жилых домов, по 7 863 объектам оценка завершена.

    Олжас Бектенов отметил, что по мере завершения оценки пострадавшим жителям осуществляются выплаты дополнительной компенсации для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге.

    Бизнес также не остался без внимания государства. Определены механизмы и уже начата работа по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям. Привлечены дополнительные ресурсы для оперативной оценки утраченного жилья и имущества.

    Теги:
    Пострадавшие Президент Казахстана Компенсация Токаев Касым-Жомарт Паводки в Казахстане Ущерб Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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