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26 случаев заражения ВИЧ-инфекцией зарегистрировано в этом году в Атырауской области

7 Ноября 2019 22:11
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26 случаев заражения ВИЧ-инфекцией зарегистрировано в этом году в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 26 случаев заражения ВИЧ-инфекцией зарегистрировано в этом году в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Атырау стартовал месячник борьбы со СПИДом. В регионе с начала года зарегистрировано 26 случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в том числе 4 среди иностранных граждан. Поэтому во время месячника вся работа будет направлена на повышение информированности граждан об инфекции ВИЧ. Специалистами СПИД - центра планируется подготовить и разместить в социальные сети видеоролики, направленные на повышение информированности граждан об инфекции ВИЧ. Кроме этого, будет проведен турнир по волейболу среди студентов Атырауских колледжей, а для школьников будут организованы квест-игры. С 6 по 13 ноября СПИД- центр проводит день открытых дверей», - сообщил заведующий отделением профилактики СПИД- центра Бекет Ережепов.

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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
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Автор:

А. Соколов

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