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26 школьников заболели коронавирусом в Алматы

13 Ноября 2020 12:33
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26 школьников заболели коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Алматы рассказали, сколько школьников заразились коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В первой четверти количество заболевших коронавирусной инфекцией детей составило 26 человек, из них двое обучались в штатном режиме. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в городе, родители и законные представители, отправляя детей обучаться в дежурные классы, должны понимать, что дети будут обучаться в общественной среде. Со стороны родителей необходимо принятие всех необходимых мер по недопущению риска заражения коронавирусной инфекцией», - сказал в ходе брифинга заместитель руководителя управления образования Алматы Кайрат Жуманов.

Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Алматы своим постановлением разрешил работу для 1 - 5 дежурных классов со второй четверти.

В первой четверти были открыты дежурные группы в 1-4 классах. В 140 государственных школах города были открыты 985 дежурных классов, в которых учились 12 928 детей. В 56 частных школах были открыты 582 дежурных класса с 7 056 учащимися.


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#Алматы   #Образование   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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