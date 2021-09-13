26 сентября пройдет Astana Marathon 2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 26 сентября в городе Нур-Султан пройдет ежегодный международный марафон Astana Marathon 2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов мероприятия.

В этом году участники пробегут не просто в массовом забеге, а в марафоне с «бронзовым» статусом: Bronze Label Road Races был присвоен организацией World Athletics в ноябре 2019 года и сделал Astana Marathon первым и единственным марафоном на территории СНГ с таким статусом. С 2018 года Astana Marathon состоит в Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). С 2020 года Astana Marathon вошёл в группу квалификационных марафонов Чемпионат мира по марафону в возрастных группах Abbott World Marathon Majors Wanda Age Group.

Организаторы ограничивают количество участников до 5100. Маршрут марафонской дистанции сертифицирован IAAF. Организаторы марафона традиционно привлекают волонтеров из университетов и организаций столицы.

Участникам Astana Marathon 2021 предлагаются дистанции 42.2 км в возрасте 18 лет и старше и 10 км в возрасте 16 лет и старше.

Благотворительные забеги, положившие начало Astana Marathon, проходят в столице с 2009 года. Сегодня Astana Marathon притягивает участников с разным уровнем подготовки: для любителей — это возможность пройти квалификацию на Бостонский марафон, для профессиональных спортсменов — получение лицензии на участие в Олимпийских Играх. Бегунов со всего мира привлекает ровная трасса, позволяющая с высокой вероятностью улучшить личный рекорд. В подтверждение, на сегодняшний день Astana Marathon является самым быстрым в Средней Азии в мужской и женской категориях.

Мероприятие известно не только масштабностью и международным статусом, но и высокими целями, среди которых взращивание казахстанских марафонцев, продвижение имиджа столицы и страны и поддержка благотворительных организаций Казахстана. С 2009 года организаторами Astana Marathon было собрано 37,125,458.00 тенге для казахстанских благотворительных организаций.

Основателем и организатором Astana Marathon является Гаухар Брамлей-Фентон.

Регистрацию для участия в марафоне можно пройти онлайн на сайте www.astana42k.com. Сроки подачи заявок на дистанциях 42.2 и 10 км – до 20 сентября 24:00 ч., или по достижению количества слотов.